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Проездные на три, семь и двадцать пять поездок появятся в Минске
Источник материала: Партизан
В Минске появятся проездные документы на три, семь и 25 поездок на общественном транспорте, за исключением метро.
Также изменится стоимость проездных. Соответствующее решение Мингорисполкома от 10 сентября 2020 года № 3037 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале,
Проездные документы на одну, три, семь и 25 поездок в наземном общественном транспорте будут действительны в течение года.
Стоимость проездных билетов на год будет следующая:
На 1 поездку на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 0,65
на 1 вид транспорта автобус-экспресс 0,80
На 3 поездки на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 1,95
на 1 вид транспорта автобус-экспресс 2,40
На 7 поездок на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 4,55
на 1 вид транспорта автобус-экспресс 5,60
На 25 поездок на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 16,25
на 1 вид транспорта автобус-экспресс 20,0
Помимо этого, решением Мингорисполкома вводятся проездные документы на 100 поездок. Ими можно будет воспользоваться на протяжении 80 дней.
Такой проездной на автобус, троллейбус и трамвай будет стоить 53,95 руб. Также его можно будет приобрести только для использования в экспресс-автобусах за 66,4 руб.
Настоящее решение вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования, то есть с 12 октября.
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В Минске появятся проездные документы на три, семь и 25 поездок на общественном транспорте, за исключением метро.
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