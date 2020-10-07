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Проездные на три, семь и двадцать пять поездок появятся в Минске

07.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске появятся проездные документы на три, семь и 25 поездок на общественном транспорте, за исключением метро.

 Также изменится стоимость проездных. Соответствующее решение Мингорисполкома от 10 сентября 2020 года № 3037  опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Проездные документы на одну, три, семь и 25 поездок в наземном общественном транспорте будут действительны в течение года.

Стоимость проездных билетов на год будет следующая:

На 1 поездку на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 0,65

на 1 вид транспорта автобус-экспресс 0,80

На 3 поездки на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 1,95

на 1 вид транспорта автобус-экспресс 2,40

На 7 поездок на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 4,55

на 1 вид транспорта автобус-экспресс 5,60

На 25 поездок на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 16,25

на 1 вид транспорта автобус-экспресс 20,0
 

Помимо этого, решением Мингорисполкома вводятся проездные документы на 100 поездок. Ими можно будет воспользоваться на протяжении 80 дней.

Такой проездной на автобус, троллейбус и трамвай будет стоить 53,95 руб. Также его можно будет приобрести только для использования в экспресс-автобусах за 66,4 руб.

Настоящее решение вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования, то есть с 12 октября.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске появятся проездные документы на три, семь и 25 поездок на общественном транспорте, за исключением метро.
 
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