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Умер легендарный рок-гитарист Эдди Ван Хален

07.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из основателей популярной в 80-е годы хард-рок группы Van Halen, Эдди ван Хален, скончался после долгой борьбы с раком горла в возрасте 65 лет. О смерти музыканта сообщил его сын.



"Мне не верится, что приходится это писать, но мой отец, Эдвард Людовик ван Хален, проиграл свою долгую и тяжелую битву с раком горла. Это произошло сегодня утром", - написал в "Твиттере" сын музыканта Вольф.

"Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу полностью восстановиться от этой потери. Я очень люблю тебя, папа", - написал он.

Группа Van Halen начала играть под этом названием в 1974 году. В 1980-е Van Halen были пионерами тяжелого рока, их шоу как правило сопровождались яркими светошумовыми представлениями, а сами музыканты, выходили на сцену в яркой одежде и с начесами - это течение стало известно как глэм-рок.

На счету Van Halen несколько премий "Грэмми". Группа до сих пор не прекратила существование.
 
 
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Один из основателей популярной в 80-е годы хард-рок группы Van Halen, Эдди ван Хален, скончался после долгой борьбы с раком горла в возрасте 65 лет. О смерти музыканта...
 
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