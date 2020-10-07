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Умер легендарный рок-гитарист Эдди Ван Хален
Источник материала: Партизан
Один из основателей популярной в 80-е годы хард-рок группы Van Halen, Эдди ван Хален, скончался после долгой борьбы с раком горла в возрасте 65 лет. О смерти музыканта сообщил его сын.
"Мне не верится, что приходится это писать, но мой отец, Эдвард Людовик ван Хален, проиграл свою долгую и тяжелую битву с раком горла. Это произошло сегодня утром", - написал в "Твиттере" сын музыканта Вольф.
"Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу полностью восстановиться от этой потери. Я очень люблю тебя, папа", - написал он.
Группа Van Halen начала играть под этом названием в 1974 году. В 1980-е Van Halen были пионерами тяжелого рока, их шоу как правило сопровождались яркими светошумовыми представлениями, а сами музыканты, выходили на сцену в яркой одежде и с начесами - это течение стало известно как глэм-рок.
На счету Van Halen несколько премий "Грэмми". Группа до сих пор не прекратила существование.
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Один из основателей популярной в 80-е годы хард-рок группы Van Halen, Эдди ван Хален, скончался после долгой борьбы с раком горла в возрасте 65 лет. О смерти музыканта...
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