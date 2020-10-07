Умер легендарный рок-гитарист Эдди Ван Хален









"Мне не верится, что приходится это писать, но мой отец, Эдвард Людовик ван Хален, проиграл свою долгую и тяжелую битву с раком горла. Это произошло сегодня утром", - написал в "Твиттере" сын музыканта Вольф.





"Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу полностью восстановиться от этой потери. Я очень люблю тебя, папа", - написал он.





Группа Van Halen начала играть под этом названием в 1974 году. В 1980-е Van Halen были пионерами тяжелого рока, их шоу как правило сопровождались яркими светошумовыми представлениями, а сами музыканты, выходили на сцену в яркой одежде и с начесами - это течение стало известно как глэм-рок.





На счету Van Halen несколько премий "Грэмми". Группа до сих пор не прекратила существование.



