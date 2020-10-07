Волки растерзали телят на ферме в Браславском районе









«Браслаўская звязда» со ссылкой на директора хозяйства Александра Белюна. Первым пришедший на работу животновод увидел в загоне растерзанную тушу теленка, а неподалеку — еще два трупа с разорванными шеями. Позже в стаде выявили еще живую телку, но со следами нападения хищника. Загрызенных животных обнаружили утром, сообщает газетасо ссылкой на директора хозяйства Александра Белюна. Первым пришедший на работу животновод увидел в загоне растерзанную тушу теленка, а неподалеку — еще два трупа с разорванными шеями. Позже в стаде выявили еще живую телку, но со следами нападения хищника.





— Я раньше всех приехал к ферме. Привез на лошади воз с корма для телят. Обычно они видят меня издалека и уже спешат навстречу, сбиваются в кучу и ждут еду. Но то утро животные были очень напуганы и шарахались в сторону, я сразу понял: что-то не так. На площадке заметил животное, неподвижно лежавшее в луже крови, и сразу сообщил начальству. У одного теленка даже не было глаз. Когда осматривали туши, я видел, большое количество укусов на шее животного, разорванный живот. Мне кажется, не нужно быть большим специалистам, чтобы понять: это сделал хищник, — уверен животновод Геннадий Стельмаченок, обнаруживший убитых телят.





— Еще дня четыре назад один из пастухов, который пас коров недалеко от деревни Бандури (это рядом с фермой), рассказал, что видел большого волка. А вчера мы убедились, что здесь орудует стая и, похоже, с волчатами. Утром того злополучного дня мне позвонил Геннадий Стельмаченок и рассказал, что у нас ЧП: на площадке лежат три мертвых теленка. Я тут же явилась. Увидев павших животных, сразу поняла, что их убила не болезнь. Крепкие, крупные, примерно по 130 кг, телята с разорванными шеями и животами — ужасное зрелище. В углу выгульной площадки мы нашли следы, похожие на волчьи и что-то наподобие лаза: подкоп под ограду, от него по траве видна была тропка, которая вела в кустарник рядом, — приводит издание слова заведующей фермой «Друйск» Ирины Стельмаченок.





В хозяйстве уверяют что на следующую ночь после нападения хищников дежуривший в телятнике сторож видел волка с другой стороны площадки. Мужчина развел костер чтобы отпугнуть хищника, ближе волк подходить не стал.