Санкции с оглядкой. США опасаются спровоцировать агрессию России и дестабилизировать регион

По итогам президентских выборов и начала поствыборных протестов политические отношения Минска и Вашингтона резко ухудшились. В США заговорили о возвращении санкций, а руководство Беларуси прямо обвинило Америку в подготовке переворота.





При этом, правда, США действуют осторожнее по сравнению с предыдущими раундами эскалации. Эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» объясняют это опасением спровоцировать агрессивные действия России и дестабилизировать регион.





Как и на других векторах белорусской внешней политики отношения с США четко разделились на отрезки «до выборов» и «после выборов». Их содержание существенно различается, отмечают эксперты в новом выпуске «Минского барометра».

До выборов

В целом до дня выборов отношения с США развивались в конструктивном ключе. Намерение продолжать политику нормализации было подчеркнуто белорусской стороной и на высшем уровне. В своем поздравлении по случаю Дня независимости США Александр Лукашенко заявил, что «строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики».





Продолжились поставки в Беларусь американской нефти. Имела свое развитие и история с возвращением послов.





5 августа в комитете по иностранным делам Конгресса США состоялись слушания с участием заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер, которая ранее была номинирована Трампом на должность посла в Беларуси. Она отметила, что рассчитывает на сотрудничество с Конгрессом США в вопросе «поддержки Беларуси по защите своего суверенитета и независимости перед лицом беспрецедентного политического давления, направленного на подрыв этого» […] «Беларусь не должна находится в ситуации, когда ее процветание и безопасность зависят от какой-то одной страны».

При этом, по ее мнению, США не просят Беларусь выбирать между Востоком и Западом. Фишер напомнила, что после отзыва послов в 2008 году отношения между США и Беларусью долгое время оставались напряженными, но «после незаконного захвата и оккупации Россией Крыма и подогревания ею войны на Донбассе мы стали замечать признаки заинтересованности белорусской стороны в расширении дипломатических и торговых связей».

После 9 августа

Президентские выборы и особенно волна протестов и репрессий, последовавшие за ними, стали переломным моментом в отношениях с Соединенными штатами. Уже 11 августа госсекретарь Майкл Помпео выступил с заявлением, в котором назвал выборы в Беларуси не свободными и не справедливыми. Он призвал белорусские власти уважать право всех граждан на участие в мирных собраниях, воздержаться от применения силы и освободить незаконно задержанных. До конца августа Помпео сделал еще целый ряд заявлений по белорусскому вопросу. 17 августа по белорусской теме высказался и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, вылившаяся в массовые протесты и забастовки после президентских выборов, которые протестующие сочли сфальсифицированными. Трамп сообщил, что Соединенные Штаты внимательно следят за обстановкой в Беларуси.

Конец многовекторной политики?

Эксперты «Минского диалога» считают, что по мере приближения президентских выборов в США тема политического кризиса в Беларуси будет утрачивать интерес в Вашингтоне. Отвлекающими факторами будут и другие региональные вопросы – например, отравление Навального и переговоры с Россией о стратегической стабильности. Тем не менее Соединенные штаты, скорее всего, пойдут на введение ограниченных персональных санкций против белорусских чиновников, но пока воздержатся от более существенных мер воздействия, таких как санкции против предприятий и отдельных секторов экономики.





Вероятно, будет приостановлена и торговля нефтью.







