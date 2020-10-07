Lexus показал внедорожник, созданный для участия в женском ралли-рейде

Источник материала: Tut.by

Lexus вместе со специалистами компании Expedition Overland подготовил особую версию внедорожника LX 570, приспособленную для вылазок на тяжелое бездорожье.





Автомобиль, получивший обозначение J201, был доработан с помощью разнообразных внедорожных узлов и агрегатов. В частности, LX 570 снабдили приподнятой подвеской (на 122 мм спереди и 104 мм сзади) с усиленными рычагами, силовыми бамперами с лебедками, шноркелем, полноразмерной защитой днища и экспедиционным багажником на крыше.





В переднем бампере и на крыше J201 имеются дополнительные элементы освещения, также машину укомплектовали специальным кронштейном для запасного колеса и канистр с питьевой водой и внедорожными покрышками General Grabber X3 размерности 285/70 на 17-дюймовых колесах.





5,7-литровый V8 под капотом с помощью приводного нагнетателя Magnuson форсировали до 550 л.с. Работает он в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Во сколько обошлось превращение LX 570 в J201, фирма не сообщает.





Впрочем, заказать такую машину у дилера не получится — заявлен внедорожник в статусе концепта, который при этом простаивать без дела не будет. Уже 8 октября J201 выйдет на старт 10-дневного марафона Rebelle Rally («ралли бунтарок»), в котором примут участие только женские экипажи. Им предстоит преодолеть маршрут протяженностью 2000 км, проложенный по территории Калифорнии и Невады.