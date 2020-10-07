Золотовалютные резервы снова снизились, предприятия и банки стали продавать валюту. Что это значит?

Источник материала: Onliner Сегодня Национальный банк обнародовал свежую статистику по золотовалютным резервам, а также по покупке-продаже валюты за сентябрь. Итого в сентябре ЗВР снизились на $136,4 млн и составили $7,3 млрд. Регулятор отмечает, что в сентябре уже скупал, а не продавал валюту на бирже, но к увеличению резервов это не привело. Вместе с экономистами разбираемся, что значат цифры от Нацбанка и чего ждать дальше.

Почему снизились ЗВР и как вели себя белорусы на валютном рынке?

«За сентябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на $136,4 млн (на 1,8%) после снижения в августе на $1399,6 млн (на 15,8%), — говорится в официальном пресс-релизе регулятора. — Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму $299,7 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота».





«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО „Белорусская валютно-фондовая биржа“, а также поступление иностранной валюты в бюджет, — объясняет Нацбанк. — Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд».

Что касается отчета о покупке-продаже валюты в сентябре, то белорусы в сентябре стали чистым покупателем валюты, а вот банки и предприятия — чистыми продавцами.

Что говорят по этому поводу эксперты?





Жанна Кулакова: «Дальнейшее снижение резервов выглядит вполне реальным сценарием»

— Судя по опубликованным данным, ЗВР в сентябре расходовали исключительно на госдолг, — говорит аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова. — Тратить резервы на валютные интервенции и поддержание курса рубля на этот раз не пришлось, даже наоборот – Нацбанк сумел выкупить некоторую сумму иностранной валюты на бирже и зачислить в ЗВР. В отличие от августа, в сентябре участники валютного рынка продали валюты больше, чем купили. Предприятия-резиденты и нерезиденты продали на чистой основе примерно по $50 млн, еще более $230 млн чистой продажи было обеспечено за счет банков и НКФО. Чистыми покупателями выступили только физлица — они забрали с рынка около $55 млн.

Рост предложения иностранной валюты на внутреннем рынке в сентябре отнюдь не говорит о том, что белорусы снова поверили в рубль. Свои плоды дали меры Нацбанка по сдерживанию банковской ликвидности. Ставки на межбанковском рынке, где банки могут давать друг другу в кредит лишние деньги, в сентябре «выстреливали» до 25% годовых — это свидетельствует об очень высоком спросе на рублевую ликвидность.





И Нацбанк, в свою очередь, не спешит предоставлять банкам рубли на аукционах. Проще говоря, в банковской системе был создан дефицит рублей, это, в свою очередь, ограничивает возможности банков по кредитованию экономики, а значит, участникам рынка теперь приходится продавать валюту, купленную «про запас» в августе или ранее. Что касается физлиц, то и у них сейчас нет много лишних денег для покупки долларов. Все, что люди могли и хотели сконвертировать в валюту, было сконвертировано еще в августе.

Я не питаю большого оптимизма относительно судьбы ЗВР в обозримой перспективе, поскольку у государства, помимо заемных денег, нет особых источников для их пополнения. Не думаю, что в ближайшем будущем Нацбанк сможет снова выкупать значительные суммы валюты на бирже, как это было в прошлые годы. В стране случился кризис доверия, который не обошел стороной и финансовый рынок, и едва ли сейчас найдется много желающих хранить деньги в рублях, делать безотзывные вклады и пр. Не исключено, что многие люди, как и многие юрлица, будут переводить любые лишние рубли в валюту при первой же возможности. А постоянно жестко ограничивать ликвидность в банковской системе означает ограничивать и экономический рост, так что вечно это продолжаться не может.

Получается, что пополнять ЗВР особо нечем, а вот платежи по долгам никто не отменял. Так что дальнейшее снижение резервов выглядит вполне реальным сценарием. Заметный рост в ближайшие месяцы может произойти только в том случае, если кто-то даст правительству валюты в долг.





Вадим Иосуб: «Население будет постепенно снижать чистый спрос на валюту. Это будет связано со снижением доходов»

— Снижение ЗВР было ожидаемо. Как раз таки из-за того, что пришлось погашать внешние долги на $300 млн, — говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Получается, и это подчеркивается в пресс-релизе, что без учета погашения долгов ЗВР были бы в плюсе, так как они снизились всего на $136 млн при погашении долга на $300 миллионов. Если в августе Национальный банк на бирже продал рекордную сумму, то в сентябре, судя по пресс-релизу, банк валюту покупал.

Тут возникает вопрос, у кого Нацбанк покупал валюту в сентябре? Смотрим, что делали субъекты хозяйствования — резиденты. Если в августе они купили $651 млн на чистой основе (покупка минус продажа), то в сентябре предприятия стали продавцами. Они продали на чистой основе $49 млн.

Что делало население? Оно осталось чистым покупателем валюты: купило $54,5 млн наличной и безналичной валюты. Но по сравнению с августом, когда население купило $622,2 млн на чистой основе, произошло значительное сокращение. Если мы сложим покупку населением и продажу предприятиями, то получится, что вместе на чистой основе они всё-таки были покупателями. Пусть и на незначительную сумму в $5,6 млн. Это не дает ответа на вопрос, а у кого Нацбанк мог купить валюту.





В статистике Нацбанка есть одна интересная сумма, касающаяся операций банков, — «операции банков-резидентов, Банка развития и небанковских финансовых организаций». И вот тут у них чистая продажа за месяц составила $233,5 млн. Для месячной продажи валюты банками это очень большая цифра, рекордная с начала года. Это чуть больше трети от чистой продажи банков за 9 месяцев этого года (всего за это время банки продали около $626,9 млн). С точки зрения баланса банки — это единственные участники рынка, которые могли обеспечить в сентябре покупку валюты Национальному банку.

Возникает вопрос, а чего вдруг банкам или Банку развития продавать валюту Нацбанку в таком объеме? Здесь может быть несколько версий.

Первая. Банки могли продавать валюту просто для того, чтобы исполнять свои обязательства по формированию обязательных резервов.

Вторая. У банков в конце августа — начале сентября были проблемы с ликвидностью, причем именно с рублевой ликвидностью. Не хватало белорусских рублей. Банки с иностранными учредителями отмечали, что с ликвидностью в валюте у них никаких проблем нет, не хватает белорусских рублей. Этот недостаток рублевой ликвидности, судя по статистике, наблюдался и в начале сентября, а к концу месяца пропал. То есть теоретически можно допустить, что банки специально продавали валюту, чтобы у них было больше белорусских рублей для решения проблем с рублевой ликвидностью.

Третья. Для нее нет никаких особых аргументов, но чисто теоретически она может иметь место. Возможно, регулятор попросил банки или Банк развития продавать валюту, чтобы у Нацбанка была возможность эту валюту покупать в резервы.





Бонусом того, что банки продавали валюту в таких объемах (независимо от причины), стало укрепление белорусского рубля к корзине и падение курсов доллара и евро.

Что касается прогнозов, то пока их давать нельзя. Во многом все зависит от дальнейшего развития ситуации с рублевой ликвидностью банков. Вроде бы сейчас ситуация сильно улучшилась по сравнению с тем, что было в конце августа. Но это говорит о том, что у банков нет острой необходимости продавать валюту в таких объемах. По крайней мере, если об этом не попросит регулятор.

Я думаю, население будет постепенно снижать чистый спрос на валюту. Это будет связано даже не столько со снижением девальвационных ожиданий, сколько со снижением доходов. Может быть, и рады были бы покупать, но особенно не за что будет.

Какая будет ситуация с предприятиями, также не очень ясно. Возможно, они будут чистыми продавцами или покупателями валюты на небольшую сумму. Такая ситуация, как в августе, до конца года вряд ли повториться.

К концу года при всех наших известных проблемах, которые есть в экономике и не только, у нас почти всегда возникают вопросы, что будет с нефтью, газом, какие будут цены, будут ли контракты и так далее. Если к концу текущего года вылезут дополнительные нефтегазовые проблемы, то это может усилить девальвационные ожидания и усилить давление на валютный рынок.

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