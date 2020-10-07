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Активисты хотят изменить правила массовых мероприятий — раз уж прежние правила невозможно соблюдать
Источник материала: Onliner
Давно не было ритуальных петиций, которые обречены на отказ или просто игнорирование. Автор очередного документа предлагает изменить правила проведения массовых мероприятий. Потому что действующие в нынешней ситуации никуда не годятся — ведь к административной ответственности за их нарушение уже привлечены сотни человек. А если правила невозможно не нарушить, значит, их надо откорректировать — логика такая. Суть: надо сильно смягчить и упростить условия проведения мирных собраний — раз уж они все равно проходят.
В сети 2 октября
Нарушить эти правила будет гораздо сложнее, чем ныне действующие, а значит, и законных рычагов воздействия на участников станет меньше. По сути, почти любое массовое мероприятие получается легальным.
Под предложением к депутатам и правительству рассмотреть изменения на утро 7 октября подписались больше 5 тыс. человек.
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Давно не было ритуальных петиций, которые обречены на отказ или просто игнорирование. Автор очередного документа предлагает изменить правила проведения массовых...
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