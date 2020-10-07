Будет чисто. Как делать уборку, если в квартире живет маленький ребенок

Источник материала: Onliner Премудростям домашней уборки не обучают в школах и университетах: знания о том, как подметать, пылесосить, мыть, вытирать пыль, передаются от старших младшим и очень редко претерпевают изменения. Сложившаяся в каждой семье система кажется вечной и нерушимой, да и что там мудрствовать — как-то ж наводили порядки всю жизнь, не зарастали грязью. Однако, как и у каждого дела, у процесса уборки есть свои секреты, способные облегчить быт и сократить время, которое приходится отводить на это монотонное занятие. Вместе с компанией Karcher мы подготовили несколько полезных текстов, которые помогут вам наводить порядок быстрее и веселее. Сегодня разберемся, что и как надо делать, чтобы в квартире, где есть младенец, всегда было свежо и чисто.





«Химичить» или нет?

С появлением ребенка жизнь семьи меняется полностью: молодым родителям приходится пересмотреть не только свои привычки, но и буквально все, что их окружает. И вот после тщательного анализа обстановки, сделанного с поправкой на детский вопрос, выясняется, что квартира, прежде казавшаяся уютной и комфортной, на самом деле не что иное, как «концентрат опасностей»: вездесущие розетки, острые углы мебели, случайно забытая на тумбочке зарядка для телефона и, конечно же, грязные полы. Все надо держать под контролем и вовремя нейтрализовывать, дабы не заполучить проблем.

У любой уборки есть три простых правила: мыть и чистить надо сверху вниз, изнутри наружу, от окна к двери.

— Минимум химии во время уборки — это, пожалуй, главное, что надо запомнить молодым родителям, — советует директор клининговой компании Sky Clean Алексей Калинчук. — И неважно, что у вас в «закромах» — бытовая химия из ближайшего супермаркета или дорогая профессиональная. По возможности от ее использования лучше отказаться, так как ничего полезного в ней точно нет. К тому же большинство бытовых загрязнений водорастворимы, так что лучше несколько раз протереть какое-то место чистой водой, чем один раз, но со специальным составом.





В том случае, когда без химии все-таки не обойтись (например, надо убрать жир на кухне или известковый налет в ванной), я советую применять специальные линейки продуктов со значками «Эко Лэйбл». Да, такие средства значительно дороже и встречаются в основном у зарубежных производителей, но, поверьте, это не пустой звук. Они действительно наносят наименьший вред здоровью человека и окружающей среде, а получить этот «знак качества» в Европе дорогого стоит: все жестко проверяется, тестируется и сертифицируется. Лидерами рынка традиционно являются немцы, также есть хорошие средства у английских и американских производителей.





Специалист отмечает, что зарубежная экохимия, как правило, продается в виде концентрата. Поэтому изначально «кусачая» цена будет значительно приятнее, если оригинальный объем мысленно умножить на два или три. Таким образом, одной бутылки обычно хватает на несколько лет использования.

Оптимально, если во время уборки с применением химии ребенок будет находиться на улице (даже не в другой комнате). По ее окончании необходимо провести сквозное проветривание помещений.

— Опять же не забываем о том, что в доме, где есть дети, всю химию надо прятать в недоступные места: повыше, подальше, под замок. Пускай новости, в которых малыши попробовали на вкус что-то не то, никогда не появляются в наших лентах. И даже если опустить момент с отравлением, в том, что какое-то средство будет случайно пролито и испортит напольное покрытие, тоже мало приятного.

Вдобавок к вопросу о домашней химии: я бы не рекомендовал пользоваться самыми дешевыми средствами. Тут все логично: недорогое сырье низкого качества здоровья никому не добавит, зато принесет большую прибыль производителю, — рассуждает Алексей.











Каждый день!

Без пылесоса сейчас не обойтись — страшно представить, как наши прабабушки мучились с вениками и совочками. Благо времена изменились, и мы имеем возможность выбирать помощника среди десятков моделей с различными функциями.

— Что касается пылесоса, то брать лучше тот, который имеет hepa-фильтр, а значит, задерживает в себе максимум пыли. Напомню, что квартиру или дом, где есть ребенок до трех лет, убирать желательно ежедневно. Пылесосить — так точно. Благо сейчас распространены роботы-пылесосы, которые становятся хорошими помощниками дома. Но и они, надо помнить, выполняют лишь функцию поддерживающей уборки — до всех углов «роботы» не добираются.





Важный момент: семьям с детьми я бы рекомендовал стелить на пол ковры. Кто-то может удивиться — зачем, это же пылесборник. Да, так оно и есть, но зато вся пыль будет сконцентрирована в одном месте, а не «размазана» тонким слоем по квартире. Современный же мощный пылесос за пару минут освободит ковер от любого «налета». Раз в четыре-шесть месяцев вы сдаете свой ковер в химчистку и обратно получаете чистое, свежее и приятно пахнущее покрытие, которое снова можно использовать как ловушку для пыли, — советуют в Sky Сlean.





Алексей отмечает, что для молодых родителей, которые стремятся использовать минимум бытовой химии, но при этом хотят обезвредить максимум бактерий, есть целый «отряд» помощников, называемых пароочистителями (паропылесосами). Температура пара на выходе — около 100 градусов по Цельсию, то есть устоять перед таким «кипячением» мало кто из «вредителей» сможет. Пароочистителем можно не только помыть полы, обработать швы на плитке, освежить кухонную столешницу, но также «пройтись» по детской мебели, перекладинам кроватки и другим поверхностям, которых касается (грызет) ребенок: различные насадки и микрофибра для вытирания насухо в помощь.





Пароочиститель пригодится и в том случае, если вы все-таки намерены использовать бытовую химию. Нанесите, например, на решетку от газовой плиты средство для удаления нагара и жира, а затем подогрейте паром — результат порадует. Ну и мытье окон при помощи специальной насадки никто не отменял — что называется, быстро и чисто. Главное, постелить на пол клеенку или что-то в этом роде, чтобы образующиеся в процессе мытья капельки воды не попадали на покрытие.

Больше цвета в быту

— Следующая информация актуальна для всех, но особенно важно придерживаться «правил цвета» семьям, где есть дети. В мире существует общепризнанная система цветового кодирования (ХАССП), которая используется для пищевых производств, в медицинских учреждениях и так далее. Но никто не мешает применять ее у себя дома.











Проще говоря, каждому цвету «присвоена» своя зона. А именно: тряпочками-перчатками-губками красного цвета (или с красным хвостиком) убираются санузлы — места наибольшего скопления бактерий, грибков и прочих не самых приятных «соседей». Зеленый цвет «закреплен» за кухней. Голубой (синий) — за жилыми комнатами. Желтый цвет для домашнего клининга, как правило, не используется. Но вы можете определить его, например, для уборки площадки в подъезде.





Такое разграничение сделано для того, чтобы во время уборки люди избегали перекрестных загрязнений. И я советую придерживаться этого принципа. Да, санузлы в наших квартирах зачастую не очень большие, но все же стоит выделить им не только отдельные перчатки и губки, но даже тряпочку для пола. Само собой, и ведер для домашней влажной уборки желательно иметь минимум два. Проще один раз купить восемь-десять тряпочек, несколько губок и ведер и надежно защитить себя от лишних бактерий, чем потом искать причины болезней и аллергий. Если же вы следите еще и за порядком в подъезде, то для этого стоит не только закупить отдельный инвентарь, но и постараться найти место для его хранения вне стен своей квартиры, — советует специалист.

Помимо привычных всем швабр и тряпочек человечество уже изобрело специальные поломоечные машины , которые ускоряют и облегчают процесс уборки, избавляя от необходимости набирать воду в ведро и менять ее раз за разом.



