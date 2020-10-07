Может ли планшет заменить ноутбук? Тестируем новый iPad 2020

Источник материала: Onliner Пока ждем от Apple новенькие iPhone, взялись потестировать не менее новенький iPad. Это не «прошка» и не приближенный к ней «эйр», а самый обычный и доступный «яблочный» планшет. В этом обзоре сравним новинку с iPad прошлого поколения , а также посмотрим, способен ли самый бюджетный планшет от Apple заменить ноутбук. Спойлер для тех, кому лень читать: iPad — все еще лучший за свои деньги, и лэптоп он заменить может, но пока лучше не надо.

Ты почти не изменился

Если у вас есть iPad прошлого — седьмого — поколения, то вы точно знаете, что из себя представляет новинка. Потому что iPad образца 2020 года — почти полная копия предшественника.





Это означает, что планшет выполнен в уже давно знакомом классическом дизайне с крупной рамкой, особенно с большими отступами над и под экраном. И дактилоскопический сенсор прежний — точный, но слегка медленный по сравнению с более новыми планшетами и смартфонами. Face ID пока не завезли.







Дисплей по-прежнему 10,2-дюймовый, с разрешением 2160×1620 пикселей. Это все еще один из лучших экранов, который не заставляет глаза недоверчиво щуриться из-за низкого разрешения и размытого изображения. Но старшим братьям он заметно проигрывает. Во-первых, в iPad между стеклом и матрицей сохранилась воздушная прослойка, а антибликового покрытия все еще нет. Из-за этого — много бликов, к тому же нет ощущения изображения, как бы плавающего прямо на поверхности. Во-вторых, нет поддержки True Tone (ну и ладно) и 120 Гц (а это уже приятная фича, без которой, впрочем, вполне можно жить).





Не изменились камеры — как фронтальная, так и основная. Используется тот же набор памяти, что и в iPad седьмого поколения. Даже версия Bluetooth сохранилась не самая актуальная — 4.2. Габариты новинки вплоть до миллиметра совпадают с предшественником, благодаря чему обеспечена полная совместимость с прежними аксессуарами.

Что в нынешнем iPad действительно нового, так это процессор. Впрочем, и здесь новизна условная, потому что A12 Bionic уже не первый год используется в iPhone XS и прочих «айфонах» 2018 модельного года . И в iPad он уже встречался — в прошлогодних Air 3 и mini 5 . Но предшественник был построен на совсем уж почтенном A10, так что относительная новизна все-таки присутствует.





У нас в распоряжении как раз оказался iPad седьмого поколения, поэтому мы смогли непосредственно сравнить производительность двух планшетов. Новинка действительно шустрее. В чем это проявляется? Она на пару секунд быстрее загружается, на те же пару мгновений раньше запускаются тяжелые приложения. Активно помучили игры из сервиса Apple Arcade и выяснили, что в проектах попроще разница если и есть, то совсем незаметная. Игры покруче, как, например, Oceanhorn 2, на iPad восьмого поколения идут намного плавнее. А вот «монстрам» вроде Beyond A Steel Sky 2 немного недостает fps что на одном аппарате, что на другом.





Если говорить о производительности в рамках iPadOS, то здесь никаких существенных изменений заметить не выйдет. На обоих планшетах одинаково шустро ворочаются браузер, текстовый редактор, мессенджеры и прочие не слишком нагружающие систему приложения.

В общем, подросшую производительность нового iPad заметят разве что геймеры, которым не хватало fps в предыдущем поколении. В остальном при обычном бытовом использовании (серфинг, набор текста, общение) разницу найти очень сложно. Да что уж — даже iPad пятого поклонения до сих пор прекрасно чувствует себя в таких задачах. Это и есть одно из ключевых преимуществ планшетов на iPadOS.



Комплект iPad 2020 и iPad 2019

Наконец, еще одно немаловажное отличие новинки — новое зарядное устройство. Теперь в коробку с iPad кладут 20-ваттный блок питания с кабелем USB Type-C — Lightning, тогда как прошлогодняя модель оснащалась устаревшей зарядкой на 12 Вт с кабелем USB Type-A.

А если сделать из iPad бюджетный ноутбук?

Очень легко заменить ноутбук на iPad Pro с Magic Keyboard . Вещь, конечно, получится не самая универсальная, но для многих пользователей такое сочетание реально способно заменить лэптоп. При этом удовольствие получится уж очень дорогим — ценой под 4000 рублей. За такие деньги новенький MacBook Pro можно взять. Поэтому нам показалось интересным посмотреть, можно ли использовать как компьютер не дорогущий iPad Pro с не менее дорогущей Magic Keyboard, а самый бюджетный планшет от Apple.





Для него тоже есть клавиатура — Smart Keyboard. Стоит, кстати, как половина планшета! Присоединяется к магнитным коннекторам на левом торце устройства. Фиксация — надежнейшая. В закрытом виде клавиатура выполняет роль чехла. Правда, защищает она только дисплей, тогда как тыльная крышка остается «голой». Скорее всего, так задумано, чтобы не сильно увеличивать толщину девайса.

Smart Keyboard можно либо расположить в виде обычной «подпорки» для iPad, либо придать всей конструкции «ноутбучный» вид. Ход клавиш небольшой, но четкий — к нему привыкаешь примерно за час. В остальном никаких вопросов к клавиатуре нет — она компактна и удобна после небольшого периода привыкания.





Были опасения, что из-за небольших габаритов рукам будет мало места и они будут постоянно задевать дисплей. На самом деле проблем с этим не возникло, дискомфорта за работой не ощущаешь.

Самое главное, нехватка чего ощущается в первую очередь, — это тачпад. Его нет, а значит, нужно либо постоянно тыкать в сенсорный дисплей, что неудобно, либо подключать мышку. Мышь повышает удобство использования примерно на 80%, но все же интерфейс iPadOS пока не заточен под «ноутбучное» управление. Кого-то, например, поначалу может смутить неочевидность таких простых операций, как сворачивание активного окна или переключение между запущенными программами.





Помогают две вещи: комбинации клавиш и AssistiveTouch. Первые нужно выучить (плюс есть подсказки в приложениях), а второе — это все время находящаяся на экране кнопка, клик мышкой на которую вызывает всплывающее меню с различными настраиваемыми действиями (здесь и переход на главный экран, и запуск последних программ, и много всего другого).

Благо есть возможность работать одновременно в двух программах. Можно разделить экран на две части: в одной половинке, например, браузер, а во второй — текстовый редактор. Именно в таком режиме и набирался этот текст. Экран, конечно, небольшой, но с учетом того, что его все равно подвигаешь поближе, чем классический ноут, работать более-менее комфортно.





В общем, в качестве лэптопа самый бюджетный iPad 2020 года использовать можно, но вас ждут сплошные компромиссы. С одной стороны, это чрезвычайная компактность и легкость, а также очень высокая автономность (10 часов на одной зарядке — проще простого), с другой — нюансы с управлением и ограниченность применения. За планшетом не будешь программировать, профессионально нарезать видосы и делать прочую сложную работу. Это все еще легкое во всех смыслах устройство в первую очередь для ненапряжного потребления контента. Если вам надо полистать сайты да написать пару-тройку страниц текста — почему бы и нет?





Расширить функциональность планшета по-прежнему можно с помощью Pencil первого поколения. Легко рисовать удается даже людям, которые до этого в последний раз брали в руку кисточку на уроке рисования в школе. Начинающие художники и дизайнеры точно оценят возможности стилуса. Ждем, когда он привлечет внимание и пишущих пользователей: iPad научился распознавать рукописный текст и трансформировать его в печатный, но пока поддерживаются только английский и китайский языки.









Итоги

Новый iPad предельно мало отличается от предшественника. По сути, это все тот же планшет, только с более шустрым процессором. При этом и прежней производительности хватает по сей день. Что уж, даже iPad шестого и пятого поколений до сих пор чувствуют себя хорошо.





Главное, помнить, что этот планшет — устройство не столько для созидания, сколько для потребления контента. И с этой ролью он справляется на ура. Да, возможности iPad можно расширить, превратив устройство в рабочий инструмент дизайнера или журналиста. Но по сравнению с традиционными инструментами придется свыкнуться с некоторыми компромиссами.

Кому пригодится iPad восьмого поколения? Если вы выбираете первый планшет, то это будет выбор, максимально приближенный к идеалу. Модель также подойдет для тех, кто задумался о смене планшета 4—5-летней давности или еще более старого. Обладателям iPad седьмого поколения новинка точно не даст ощутимых бонусов и преимуществ. Владельцы девайса шестого поколения получат разве что чуть больший экран, но в целом тоже могут обойтись без обновки. В принципе, как и те, у кого есть планшет пятого поколения, если только вам не нужен стилус.

9,5 Оценка автора iPad 2020 модельного года — до сих пор лучший планшет в своей ценовой категории. К тому же быть лучшим на порядком сократившемся рынке планшетов несложно. Есть модели более продвинутые, но они и стоят дороже. Этот iPad закрывает абсолютное большинство потребностей, причем делает это легко. Если хочется не только потреблять, но и творить, горячо советуем Pencil. Что касается Smart Keyboard, то она кажется нам более узкоспециализированным инструментом. Уверены, что хотите набирать на iPad много текста? Тогда это будет разумным дополнением к планшету.

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