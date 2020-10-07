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"Точно спите в холодильнике": Полину Гагарину сравнили с подростком

07.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Полина Гагарина снова привлекла внимание поклонников: в сети обсуждают новую "подростковую" публикацию звезды.

С тех пор, как Гагарина потеряла 30 килограммов и стала носить размер XS, фанаты не перестают задаваться вопросом, как же ей это удалось. И хотя певица настаивает на том, поддерживает форму при помощи спорта и правильного питания, поклонники не могут поверить в это и не упускают возможности подколоть певицу.

Новая "молодежная" публикация Гагариной в Instagram удивила фолловеров: поклонники не упустили момента подшутить по поводу фигуры и внешности певицы.

На снимке Гагарину запечатлели в игривом образе на лужайке возле дома. Певица сделала смешные рожки на голове и надела очки-блюдца. Также Гагарина решила продемонстрировать стройные ноги, облачившись в худи и трендовые велосипедки.

"Внешность 15-летней девочки"; "Точно спите в холодильнике"; "Как ребенок, становится страшно"; "Пора начинать есть, иначе исчезнете"; "Моя дочка выглядит старше, а ей 16", - прокоментировали подписчики.

Кажется, что Гагарина уже привыкла к подобной реакции и просто не обращает внимания на это. К тому же, сейчас все мысли звезды сосредоточены на тяжелом разрыве и клипе с копией экс-мужа.

 
 
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Поклонники не перестают удивляться внешности звезды и оставлять восхищенные, а иногда и смущенные комментарии под ее снимками.
 
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