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По стопам мамы: дочь Кейт Мосс вышла на подиум и завоевала модный мир
07.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь одной из самых влиятельных моделей в мире Кейт Мосс - Лила дебютировала на подиуме в Париже и мгновенно завоевала расположение поклонников.
18-летняя наследница культовой модели и экс-подруги актера Джонни Деппа делает первые шаги на пути к модельной карьере. И если раньше Лила принимала участие лишь в съемках для глянцевых изданий, то в 2020 году доросла до Недели моды в Париже.
© AFP 2020 / Ben Gabbe
Лила Грейс Мосс на показе в Нью-Йорке
В сети обсуждают неожиданное появление Лилы Мосс на показе весенне-летней коллекции бренда Miu Miu: дебютировав на подиуме, юная модель мгновенно завоевала расположение публики.
Модель продемонстрировала яркие образы и завидную уверенность в себе, которая явно досталась ей по наследству. Это не укрылось от пристального внимания поклонников, которые сразу же сравнили Лилу с легендарной матерью.
"Вылитая мама"; Магнетическая красота"; "Как же вы похожи. Невероятно!"; "Уверенность - конек всех Мосс", - прокомментировали подписчики в Instagram.
Лила - не единственный звездный ребенок, которого сравнивают со звездной матерью. Красавец-сын Джуда Лоу также потряс фанатов
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Пользователи социальных сетей не перестают сравнивать 18-летнюю красавицу с ее знаменитой матерью и восторгаться "магнетизмом" ее дебюта.
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