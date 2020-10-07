По стопам мамы: дочь Кейт Мосс вышла на подиум и завоевала модный мир

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь одной из самых влиятельных моделей в мире Кейт Мосс - Лила дебютировала на подиуме в Париже и мгновенно завоевала расположение поклонников.

18-летняя наследница культовой модели и экс-подруги актера Джонни Деппа делает первые шаги на пути к модельной карьере. И если раньше Лила принимала участие лишь в съемках для глянцевых изданий, то в 2020 году доросла до Недели моды в Париже.

© AFP 2020 / Ben Gabbe Лила Грейс Мосс на показе в Нью-Йорке

В сети обсуждают неожиданное появление Лилы Мосс на показе весенне-летней коллекции бренда Miu Miu: дебютировав на подиуме, юная модель мгновенно завоевала расположение публики.

Модель продемонстрировала яркие образы и завидную уверенность в себе, которая явно досталась ей по наследству. Это не укрылось от пристального внимания поклонников, которые сразу же сравнили Лилу с легендарной матерью.

"Вылитая мама"; Магнетическая красота"; "Как же вы похожи. Невероятно!"; "Уверенность - конек всех Мосс", - прокомментировали подписчики в Instagram.

Лила - не единственный звездный ребенок, которого сравнивают со звездной матерью. Красавец-сын Джуда Лоу также потряс фанатов невероятным сходством с отцом .

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