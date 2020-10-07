Работники «Нафтана»: Хотим жить в стране, где иметь и высказывать свое мнение не страшно

Источник материала: Ежедневник

Работники «Нафтана» записали видеообращение. В нем они отмечают, что хотят жить в стране, где нанятый народом руководитель не называет его «народцем», «овцами» и «крысами».

«Мы хотим жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране. В стране, где соблюдаются права и свободы человека, где работают законы. Где единственным источником власти является народ. В стране, где воля народа является к исполнению, — говорят работники. — Где независимое наблюдение на выборах и открытый и прозрачный подсчет голосов является нормой. Где руководитель, нанятый народом, не называет его «народцем», «овцами», «крысами». В стране, где правоохранительные органы не являются карательными. В стране, где не пытают людей в ЦИП и следственных изоляторах. В стране, где в принципе не пытают людей. В стране, где не калечат и не убивают людей на улицах, в своих дворах за их конституционное право выражать свое мнение».

Работники «Нафтана» отмечают, что хотят жить в стране, «где иметь и высказывать свое мнение не страшно», где мирный протест не является нарушением закона. В стране, где нет преследования за политические убеждения. Где власть не ведет войну против своих граждан, а слышит, понимает и любит свой народ.

«Мы хотим, чтобы такой страной стала наша многострадальная, терпеливая и любимая Беларусь», - заявляют они.

