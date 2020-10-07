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Лукашенко рассыпался в комплиментах Путину

07.10.2020 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко считает, что деятельность Владимира Путина на посту президента России способствует повышению авторитета страны в мире.

Лукашенко рассыпался в комплиментах Путину
Фото пресс-службы Кремля

Как сказано в поздравлении с днем рождения главы российского государства, «проводимая под Вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан. Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года».

Он также назвал Путина «надежным другом Беларуси» и «последовательным сторонником расширения интеграционных процессов».

«Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться», — приводит пресс-служба Лукашенко его слова.

 
 
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Александр Лукашенко считает, что деятельность Владимира Путина на посту президента России способствует повышению авторитета страны в мире.
 
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