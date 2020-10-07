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В Речице «заминировали» райисполком

07.10.2020 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Лжеминеры» продолжают активничать. На этот раз «под огонь» попал речицкий райисполком.

В Речице «заминировали» райисполком
Фото с сайта rcity.by

Как сообщили в МЧС, накануне днем в экстренные службы поступил сигнал о минировании главного здания района.

«Сотрудниками милиции из здания эвакуированы 43 человека. После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что поступала информация об «угрозе взрывов» зданий Экономического суда Могилевской области и Могилевского политехнического колледжа.

 
 
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«Лжеминеры» продолжают активничать. На этот раз «под огонь» попал речицкий райисполком.
 
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