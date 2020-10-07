В Речице «заминировали» райисполком

«Лжеминеры» продолжают активничать. На этот раз «под огонь» попал речицкий райисполком.



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Как сообщили в МЧС, накануне днем в экстренные службы поступил сигнал о минировании главного здания района.

«Сотрудниками милиции из здания эвакуированы 43 человека. После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметили в МЧС.