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В Речице «заминировали» райисполком
Источник материала: Навiны
«Лжеминеры» продолжают активничать. На этот раз «под огонь» попал речицкий райисполком.
Как сообщили в МЧС, накануне днем в экстренные службы поступил сигнал о минировании главного здания района.
«Сотрудниками милиции из здания эвакуированы 43 человека. После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметили в МЧС.
Ранее
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«Лжеминеры» продолжают активничать. На этот раз «под огонь» попал речицкий райисполком.
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