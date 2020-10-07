Нацбанк: ситуация на валютном рынке изменилась

В сентябре по сравнению с августом физические и юридические лица снизили спрос на иностранную валюту, свидетельствуют данные Нацбанка.





Как сообщалось, в августе после выборов на фоне роста девальвационных ожиданий в Беларуси наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту. В августе спрос населения на иностранную валюту превысил предложение на 622 млн долларов, а спрос субъектов хозяйствования Беларуси на иностранную валюту превысил предложение на 651,5 млн долларов.

В сентябре, как свидетельствуют данные Нацбанка, ситуация на валютном рынке изменилась — спрос населения и предприятий на иностранную валюту снизился.

За первый осенний месяц спрос физлиц на валюту превысил предложение на 54,5 млн долларов. В то же время субъекты хозяйствования Беларуси продали иностранной валюты в сентябре на 48,9 млн долларов больше, чем купили.

Также в сентябре чистыми продавцами иностранной валюты выступали нерезиденты (51,7 млн долларов) и банки (233,5 млн долларов).

В целом за январь-сентябрь физлица купили иностранной валюты больше чем продали на 1.550,5 млн долларов, юрлица — на 1.348,6 млн долларов. В то же время нерезиденты в январе-сентябре выступили чистыми продавцами иностранной валюты (407,5 млн долларов), также чистыми продавцами иностранной валюты являлись и банки (626,9 млн долларов).

Тема состояния валютного рынка поднималась на прошлой неделе в Палате представителей во время выступления премьер-министра Романа Головченко. Отвечая на вопросы депутатов 2 октября, Головченко указал на стабилизацию ситуации на валютном рынке.

«Мы констатируем, что уже вторую-третью неделю потихоньку возвращаемся на траекторию спокойного функционирования финансовой системы, когда угасла волна девальвационных ожиданий, негативных настроений. Упал спрос на валюту, стабилизировалась ситуация на депозитном рынке», — сказал Головченко.

По его словам, у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию под контролем.

Головченко считает, что определенное давление на валютный и финансовый рынок было создано искусственно с помощью дезинформации — это была «волна атаки с целью положить экономику».