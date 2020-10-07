Трамп приказал рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве в выборы

Источник материала: АФН

Президент США Дональд Трамп поручил открыть доступ к материалам, связанным с предполагаемым вмешательством России в американские выборы в 2016 году.

"Я поручил полностью рассекретить все документы, относящиеся к величайшему политическому преступлению в американской истории - российскому вмешательству. Так же, как и к скандалу с письмами Хиллари Клинтон. Никаких исправлений!" - написал Трамп в своем Twitter.

При этом он опубликовал твит американского консервативного писателя и сторонника теорий заговора Пола Сперри, назвавшего обвинения Трампа в сговоре с Россией "грязным политическим трюком". Трамп также добавил, что "давно рассекретил документы", связанные с предполагаемым российским вмешательством. "К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно", - написал он, передает DW.

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием о возможном сговоре между российской стороной и предвыборным штабом Трампа с целью не допустить победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В результате Мюллер пришел к выводу, что российская сторона действительно пыталась повлиять на выборы, а также изложил факты, доказывающие прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками и юристами. Однако Мюллер не нашел явных доказательств сговора между членами команды Трампа и Москвой.

20 мая 2020 года Верховный суд США временно заблокировал решение о предоставлении конгрессменам-демократам доступа к закрытым материалам из доклада спецпрокурора.