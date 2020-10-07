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США сократят закупки российского урана

07.10.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США намерены резко сократить лимиты на закупки в России урана для атомных электростанций.

Об этом во вторник сообщила ТАСС официальный представитель американского Минторга Джилл Баклз.

По ее словам, в рамках договоренностей с «Росатомом», достигнутых в начале этой недели, квота для российского урана на американском рынке составит 24% в 2021 году, будет снижена до 20% - с 2024-го, а затем до 15% с 2028 года.

Соответствующая поправка заложена в соглашение о приостановке до 2040 года антидемпингового расследования против российского урана. Этот документ Минторг США и «Росатом» подписали в понедельник.

Вашингтон сокращает квоту, чтобы «снизить зависимость США от российского урана» в ближайшие 20 лет, пояснила Баклз.

Это «будет способствовать повышению конкурентоспособности необогащенного урана американского происхождения», говорится в заявлении Минторга.

«Важное соглашение будет способствовать активизации американской атомной энергетики, продвигая при этом долгосрочные стратегические интересы Америки», - подчеркнул глава ведомства Уилбур Росс.

По данным американского Минэнерго, Россия в прошлом году занимала четвертое место в перечне крупнейших поставщиков урана для АЭС в США. В топ-3 входили Канада, Казахстан и Австралия.

 
 
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США намерены резко сократить лимиты на закупки в России урана для атомных электростанций.
 
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