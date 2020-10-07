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В сентябре население Беларуси вновь выступило чистым продавцом наличной валюты

07.10.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В августе население Беларуси, похоже, спустило на покупку валюты весь имеющийся свободный рублевый кэш. Этот факт, а также предпринятые Нацбанком РБ экстренные меры по стабилизации курса национальной валюты привели к тому, что в сентябре спрос на валюту со стороны резко упал.

В итоге чистая покупка валюты населением в сентябре 2020 года сократилась до $54,534 млн. с $622,16 млн. в августе, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в сентябре 2020 составила $740,587 млн., что на $480,65 млн. или 39,36% меньше, чем в августе текущего года. В том числе покупка наличной валюты в сентябре составила $462,877 млн. и снизилась на 288,058 млн. или 38,36% по сравнению с предыдущим месяцем, покупка безналичной валюты составила $277,71 млн., что на $192,592 млн. или 40,95% меньше, чем в августе.

Продажа иностранной валюты населению Беларуси в сентябре 2020 года составила $686,053 млн., что на $86,979 млн. или 14,52% больше, чем в августе текущего года. В том числе продажа наличной валюты в сентябре составила $519,952 млн. и выросла на $67,624 млн. или 14,95% по сравнению с предыдущим месяцем, продажа безналичной валюты составила $166,101 млн., что на $19,355 млн. или 13,19% больше, чем в августе.

Таким образом, чистая покупка валюты населением Беларуси в сентябре 2020 года составила $54,535 млн., а с начала года выросла до $1,551 млрд.

В наличном сегменте в сентябре население выступило чистым продавцом валюты на сумму $57,076 млн., с начала года чистая продажа наличной валюты составила $355,683 млн. В безналичном сегменте чистая покупка валюты в сентябре составила $111,609 млн., с начала года – $211,947 млн.

Всего, с начала 2020 года население купило $7,6137 млрд., продало $6,0632 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В августе население Беларуси, похоже, спустило на покупку валюты весь имеющийся свободный рублевый кэш. Этот факт, а также предпринятые Нацбанком РБ экстренные...
 
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