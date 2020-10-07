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COVID-19: вузы переходят на масочный режим и отменяют массовые мероприятия

07.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В редакцию «Сильных Новостей» поступила информация, что некоторые гомельские вузы переходят на масочный режим. Это касается ГГТУ им. Сухого.

Также в университете отменяются все массовые мероприятия, отмечается, что в «любой момент студентов могут перевести на дистанционное обучение».

В соответствующем распоряжении ГГТУ указано, что сотрудникам рекомендуется ограничить командировки за границу и по стране, также нужно соблюдать дистанцию, а также следить, чтобы в аудиториях при рассадке студентов тоже соблюдалась дистанция.

В БелГУТе «Сильным Новостям» пояснили, что рекомендуют своим студентам и преподавателям носить маски, но такое распоряжение принято еще весной. Сейчас в вузе ничего не поменялось — рекомендация действует. В ГГУ имени Ф. Скорины уточнили, что администрация университета придерживается рекомендаций от Министерства здравоохранения. Обязательного масочного режима, видимо, там нет.

В ГГМУ отметили, что масочный режим был введен в вузе давно, сейчас ничего не изменилось. Конференции проводятся в онлайн-формате.
 
Теги: Новости
 
 
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В редакцию «Сильных Новостей» поступила информация, что некоторые гомельские вузы переходят на масочный режим. Это касается ГГТУ им. Сухого.
 
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