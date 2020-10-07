ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сын мэра Витебска отсидел 13 суток в ИВС в Жодино за участие в марше против инаугурации Лукашенко

07.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Латвия в знак солидарности с коллегами из ЕС отзывает своего посла из Республики Беларусь. Об этом в своем twitter сообщил министр иностранных дела Латвии Эдгар Ринкевичс.



Из Минска для консультаций отозван также посол Эстонии Мерике Кокаев, указывает издание Tut.by. 

Ранее из белорусской столицы уже уехали представители Польши, Литвы и Германии. Первые два - по требованию белорусского МИД, посол Германии - в знак солидарности. 

В понедельник, 5 октября, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что из Минска отзовут для консультаций часть послов ЕС.

Напомним, что Европарламент объявил, что не будет считать Александра Лукашенко президентом с 5 ноября, когда истекает срок его нынешних полномочий, а также призвал ввести санкции в отношении тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов и репрессии. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филипп Зарянкин — сын мэра Витебска Вадима Зарянкина — провел 13 суток в ИВС в Жодино. Молодой человек был наказан административным арестом за участие в марше...
 
Новости дня
Новости разные
 
Демарш: Латвия и Эстония тоже отзывают своих послов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика