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Сын мэра Витебска отсидел 13 суток в ИВС в Жодино за участие в марше против инаугурации Лукашенко
Источник материала: Партизан
Латвия в знак солидарности с коллегами из ЕС отзывает своего посла из Республики Беларусь. Об этом в своем twitter сообщил министр иностранных дела Латвии Эдгар Ринкевичс.
Ранее из белорусской столицы уже уехали представители Польши, Литвы и Германии. Первые два - по требованию белорусского МИД, посол Германии - в знак солидарности.
В понедельник, 5 октября, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что из Минска отзовут для консультаций часть послов ЕС.
Напомним, что Европарламент объявил, что не будет считать Александра Лукашенко президентом с 5 ноября, когда истекает срок его нынешних полномочий, а также призвал ввести санкции в отношении тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов и репрессии.
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Филипп Зарянкин — сын мэра Витебска Вадима Зарянкина — провел 13 суток в ИВС в Жодино. Молодой человек был наказан административным арестом за участие в марше...
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