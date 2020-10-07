Сын мэра Витебска отсидел 13 суток в ИВС в Жодино за участие в марше против инаугурации Лукашенко









Tut.by. Из Минска для консультаций отозван также посол Эстонии Мерике Кокаев, указывает издание





Ранее из белорусской столицы уже уехали представители Польши, Литвы и Германии. Первые два - по требованию белорусского МИД, посол Германии - в знак солидарности.





В понедельник, 5 октября, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что из Минска отзовут для консультаций часть послов ЕС.





Напомним, что Европарламент объявил, что не будет считать Александра Лукашенко президентом с 5 ноября, когда истекает срок его нынешних полномочий, а также призвал ввести санкции в отношении тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов и репрессии.