ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Демарш: Латвия и Эстония тоже отзывают своих послов

07.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы для консультаций, в ближайшие дни они уедут из Минска.

Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.

Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Напомним, дипломатический скандал между Беларусью и странами ЕС разгорелся 2 октября с требования МИД Беларуси к посольствам Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. 

МИД также предложил Варшаве и Вильнюсу отозвать для консультаций своих послов, работающих в Беларуси.

Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы. 

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что «в координации с Европейской службой внешних связей и странами — членами ЕС принято совместное решение отозвать для консультаций некоторых из послов, аккредитованных в Беларуси». То есть речь идет не только о послах Польши и Литвы, но и других стран ЕС. 

6 октября Минск покинул и посол Германии.

Глава Представительства ЕС в Минске Дирк Шубель пока остается в белорусской столице. В Представительстве заявили, что ЕС едина в своей позиции в отношении ситуации в Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы для консультаций, в ближайшие дни они уедут из Минска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: житель Житковичей, бросив стакан в девушку, попал в милицейское авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика