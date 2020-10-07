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Золотовалютные резервы Беларуси снизились до порогового значения

07.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили 7,3 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Золотовалютные резервы Беларуси снизились до порогового значения
"За сентябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 136,4 миллиона долларов (на 1,8%) после снижения в августе на 1 399,6 миллиона долларов (на 15,8%)", - уточнили в пресс-службе регулятора.

При этом в Нацбанке снижение резервных активов объяснили тем, что состоялось плановое погашение внешних и внутренних долгов на 299,7 миллиона долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год, объем ЗВР на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиарда долларов. Таким образом, если в следующем месяце резервы продолжат снижаться, то можно будет говорить о невыполнении государственной программы.
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили 7,3 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
 
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