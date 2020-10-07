Золотовалютные резервы Беларуси снизились до порогового значения

"За сентябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 136,4 миллиона долларов (на 1,8%) после снижения в августе на 1 399,6 миллиона долларов (на 15,8%)", - уточнили в пресс-службе регулятора.





При этом в Нацбанке снижение резервных активов объяснили тем, что состоялось плановое погашение внешних и внутренних долгов на 299,7 миллиона долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота.





Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год, объем ЗВР на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиарда долларов. Таким образом, если в следующем месяце резервы продолжат снижаться, то можно будет говорить о невыполнении государственной программы.







