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Политолог: У Беларуси тяжелый сценарий

07.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политолог Григорий Меламедов предрекает Беларуси тяжелый сценарий.



Российские Газпром и Сбербанк высказались, что Беларусь нестабильна в экономическом плане, у ее финансовой системы плохие перспективы, сотрудничать с Беларусью рискованно. Их никто не тянул за язык. Это новое проявление противоречий между Путиным и Лукашенко. Видимо, Кремль делает ставку как раз на экономический крах Беларуси, чтобы присоединение к России стало для Лукашенко единственным выходом. Это не значит, что ему нечем будет расплачиваться с силовиками; на это Путин, скорее всего, даст ему денег, потому что народные революции в его глазах — зло и иностранный заговор. 

Дальше всё зависит от граждан Беларуси, — как себя поведет большинство людей, когда наступит настоящий экономический крах. Либо переключатся с политической борьбы на выживание, то есть проблема денег в семье станет важнее, чем протест и солидарность. Либо, наоборот, протест усилится: возобновятся полномасштабные забастовки, выйдут на улицу пенсионеры и вообще все, кто потеряет источник дохода. Путин рассчитывает на первый вариант. Вопрос: готово ли беларусское общество пойти по второму, протестному варианту, созрело ли оно для этого. Ясно, что часть общества готова. Надо, чтобы это была не просто часть, а большинство, включая рабочих.

Это очень тяжелый сценарий. Но у него есть важнейшее преимущество: решающее слово остается за народом, а не за какой-то оккупационной силой, как в Чехословакии-1968 или Польше-1981.

Здесь принципиальное отличие путинского «евразийства» от европейских ценностей. В «евразийстве» человек — просто жующее покорное существо. Чем он беднее, тем послушнее, боится протестовать, чтобы не стало еще хуже. В Европейском сознании — наоборот. Экономический крах покажет, к какому из двух миров относится современная Беларусь, пишет Григорий Меламедов в блоге на "Эхо Москвы".

Пояснение. Речь не идет о каких-то клише, о национальных различиях. Человек может жить в «евразийской» стране, но иметь европейский менталитет, и наоборот.
 
 
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