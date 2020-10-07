В камчатской Авачинской бухте на глубине 10-15 метров мертвы 95% живых организмов

Две группы исследователей с берега и с воды изучили акваторию Авачинской бухты в Камчатском крае, где по неизвестной причине произошла массовая гибель морских животных. По словам научного сотрудника Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, специалисты не обнаружили на берегу больших выбросов животных или птиц, однако при погружении на глубине 10-15 метров наблюдается массовая гибель бентоса (совокупность организмов, обитающих на морском дне) - "95% мертвы".





"Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - сообщил Усатов, слова которого приводятся на сайте Минприроды Камчатского края. Погружение было выполнено около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения. Исследователей сопровождали специалисты из Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии.





Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что причины случившегося на Камчатке "скоро будут установлены". Основные версии - техногенная и природная. "Ждем результатов комплексного исследования, которые помогут определить истинную причину. На место выехала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, ведется анализ космоснимков, продолжается совместная работа с Российской академией наук, ведется отбор проб", - приводит его слова РБК. Сильный шторм пока не дает специалистам Кроноцкого заповедника добраться до Южно-Камчатского заказника.



