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В камчатской Авачинской бухте на глубине 10-15 метров мертвы 95% живых организмов

07.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Две группы исследователей с берега и с воды изучили акваторию Авачинской бухты в Камчатском крае, где по неизвестной причине произошла массовая гибель морских животных

Две группы исследователей с берега и с воды изучили акваторию Авачинской бухты в Камчатском крае, где по неизвестной причине произошла массовая гибель морских животных. По словам научного сотрудника Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, специалисты не обнаружили на берегу больших выбросов животных или птиц, однако при погружении на глубине 10-15 метров наблюдается массовая гибель бентоса (совокупность организмов, обитающих на морском дне) - "95% мертвы".

"Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - сообщил Усатов, слова которого приводятся на сайте Минприроды Камчатского края. Погружение было выполнено около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения. Исследователей сопровождали специалисты из Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что причины случившегося на Камчатке "скоро будут установлены". Основные версии - техногенная и природная. "Ждем результатов комплексного исследования, которые помогут определить истинную причину. На место выехала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, ведется анализ космоснимков, продолжается совместная работа с Российской академией наук, ведется отбор проб", - приводит его слова РБК. Сильный шторм пока не дает специалистам Кроноцкого заповедника добраться до Южно-Камчатского заказника.
 
 
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Две группы исследователей с берега и с воды изучили акваторию Авачинской бухты в Камчатском крае, где по неизвестной причине произошла массовая гибель морских...
 
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