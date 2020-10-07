Бывший политзаключенный: Большинство беларусов выбрали для себя путь ненасильственного протеста, априори более долгий и нудный













Искреннее воодушевление событиями в Кыргызстане у многих политически активных граждан сменилось вздохами разочарования: "Они за сутки скинули власть, а мы уже два месяца ходим, и ничего!" Оживились и радикалы из телеграма, с традиционными тезисами о "бессмысленности" мирного протеста. Вновь пошли горячие призывы: хватит уже ходить с шариками, пора жечь и резать!





Для тех кто не следил за новостями , коротко: в Кыргызстане прошли парламентские выборы, победили на которых партии брата действующего президента а также известного коррупционера, замглавы таможенной службы. Протестующие вышли на улицу, после суток боёв с силовиками заняли несколько административных зданий и заставили ЦИК отменить результаты выборов.





Я понимаю, что всем хочется результатов поскорее. И желательно с эффектными всполохами коктейлей молотова и занятием президентского кабинета с прямой трансляцией в Инстаграм. Но такой взгляд на вещи абсолютно анти-аналитичен. Я не устану повторять: нельзя лепить один и тот же шаблон на совершенно разные феномены. Кувшинка не вырастет в пустыне, а баобаб не приживётся в болоте. Хотя различия между Беларусью и Кыргызстаном, не позволяющие требовать от беларусов вести себя как кыргызы, кажутся предельно очевидными, вынужден их повторить.





а) Социально-демографические факторы. Кыргызстан — крайне бедная страна. ВВП в 3 раза меньше беларуского. Огромная теневая экономика (напомню, Чуйская долина — это именно там), официальная безработица 3,3% (реальная куда больше). По стране сильно ударил COVID. Средний возраст кыргыза: 27,6 лет, беларуса: 39,6 года. Чувствуете разницу? Итого, имеем там огромное количество молодых мужчин, не скованных социальными обязательствами, но очень злых и не очень занятых. В Беларуси даже близко не так.

б) Структурно-политические факторы. За 15 лет это уже третья (!) революция в Кыргызстане. Предыдущие были в 2005 и 2010. То есть почти каждый президент уходит через кровь. Это говорит, что подобный способ смены власти уже закрепился в политической культуре страны. При этом, в стране есть парламентская оппозиция, кое-какие формальные институты демократии, действующее гражданское общество. Бюрократический аппарат ослаблен борьбой кланов.





А что в Беларуси? Консолидированный авторитаризм 26-летней выдержки. Единый лидер, монолитный госаппарат, самая жестокая диктатура региона.





в) Численность милиции на 100 тысяч населения в Кыргызст е: 282 сотрудника. Это по данным на 2013 год, а в 2019 там уже запланировали сокращение аппарата МВД. В Беларуси: 1442! При таком раскладе гонять ОМОН куда проще, правда?





В 2015 году начальник финансово-хозяйственного управления МВД Кыргызстана на открытом заседании Общественного совета жаловался, что в МВД не хватает денег на выплату зарплат сотрудникам. Вы вообще можете представить себе такую ситуацию в Беларуси?





Немного о ходе протестов. На второй их день ЦИК признал результаты парламентских выборов недействительными, а милиция перешла на сторону протестующих (что ей ещё было делать при такой диспропорции сил?) В Беларуси, как вы знаете, ничего подобного не было.





Таким образом сходство у беларуской и кыргызской ситуации по сути лишь одно: стремление людей свергнуть нелегитимную власть через улицу. Всё. Остальное, по сути, различия. Контекст разный, власть разная, протестующие разные. Как же тогда можно делать сравнения и требовать от беларусов действовать «по кыргызскому сценарию»? Чтобы сделать "как в Кыргызстане", нужно быть в Кыргызстане. Слепое переложение чужих паттернов на наши условия не приведёт ни к чему, кроме разочарований.





А пытаться толкать стотысячные толпы на захваты зданий: насмешливыми картинками, наездами или пламенными призывами в своих каналах — бесполезно и даже вредно. Сегодня мы видим, что большинство беларусов выбрали для себя путь ненасильственного протеста, априори более долгий и нудный. Хорошо ли это, плохо ли — это свершившийся факт. Может ли этот вектор смениться на насильственный? Да, может. Но для этого нужны объективные факторы. Люди останутся глухи к призывам если они не будут попадать в их настрой. А настрой формируется далеко не только постами в телеграме, а набором конкретных социально-экономических условий, часть из которых я перечислил выше.

Не будем при этом забывать, что кроме всех других различий, даже наша конечная цель существенно разнится с целью кыргызских протестующих. Нам не нужна просто смена президента или наказание карателей у власти. Наша цель — построение устойчивых демократических институтов и социальная справедливость. И это та самая работа, которая должна вестись месяцам и годами, она никак не может быть ускорена коктейлями Молотова. И к этой цели мы уже активно идём — через свои каждодневные усилия.