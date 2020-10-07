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Видеообращение работников "Нафтана": хотим жить в стране, где не пытают людей

07.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники новополоцкого предприятия "Нафтан" записали видеообращение, посвящённое ситуации в Беларуси и их взгляду на неё.

Видеообращение работников "Нафтана": хотим жить в стране, где не пытают людей
Работники новополоцкого предприятия, которые поучаствовали в записи видеообращения / Скриншот с видео
Работники новополоцкого предприятия "Нафтан" записали видеообращение, посвящённое ситуации в Беларуси и их взгляду на неё. "Мы хотим жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране, — говорят они по очереди. — В стране, где соблюдаются права и свободы человека, где работают законы".

Работники "Нафтана" упомянули все темы, которые в последние месяцы особенно волнуют белорусов. Они хотят жить в стране, где "независимое наблюдение на выборах и открытый и прозрачный подсчет голосов являются нормой", а руководитель государства, "нанятый народом, не называет его "народцем", "овцами", "крысами". Они выступают за страну, в которой "правоохранительные органы не являются карательными", а в следственных изоляторах не пытают людей, не калечат и не убивают их за конституционное право высказывать свое мнение.
 
 
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Работники новополоцкого предприятия "Нафтан" записали видеообращение, посвящённое ситуации в Беларуси и их взгляду на неё.
 
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