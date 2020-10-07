Ученые обнаружили сохранившийся мозг римлянина - извержение Везувия превратило его в стекло

Источник материала: Tut.by

Ученые нашли сохранившиеся клетки мозга в останках молодого человека, погибшего при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на PLOS ONE .



Нейрон и его аксоны видны в этом сегменте мозговой ткани, который был покрыт пеплом во время взрыва Везувия в 79 году нашей эры. Фото: Pier Paolo Petrone, University Federico II of Naples, Italy

Когда ученые еще в 1960-х нашли останки жителя древнего Геркуланума, погибшего при извержении Везувия в 79 году нашей эры, в его черепе были найдены кусочки блестящего черного вещества.

Теперь журнал PLOS ON опубликовал результаты исследования этого стекловидного материала — он действительно является частью человеческого мозга, как и предполагалось ранее. Превращение в стекло произошло в результате сильного нагрева и быстрого охлаждения.

«Результаты нашего исследования показывают, что уникальный в своем роде процесс витрификации, произошедший в Геркулануме, заморозил нейронные структуры этой жертвы, сохранив их нетронутыми до сегодняшнего дня», — прокомментировал ведущий автор исследования Пьер Паоло Петроне.

Геркуланум был древним городом у подножия Везувия, вершина которого взорвалась во время впечатляющего извержения почти 2000 лет назад. Смесь горячего пепла и газов, известная как пирокластический поток, похоронила Геркуланум, а также его знаменитого «соседа» Помпеи.

Этот горячил пепел как бы законсервировал город, а также его погибших обитателей — тела и древесина сохранились такими же, какими были в момент внезапного нагрева до 500 градусов Цельсия.

В редких случаях этот сохранившийся органический материал, по-видимому, включал и мозг. Петроне и его коллеги исследовали стекловидный черный материал, найденный в черепе 20-летнего мужчины, найденного лежащим лицом вниз на кровати в Коллегии августейцев в Геркулануме. Это здание, недалеко от главной улицы города, было штаб-квартирой культа императора Августа, организации, которая поклонялась императору как божеству (общепринятой римской религиозной традиции в то время).

Петроне и его команда ранее проанализировали останки жертв Геркуланума, предполагая, что их ткани тела могли испариться в облаке горячего пепла; Ранее в этом году они сообщили в журнале Journal of the American Medical Association (JAMA), что нашли стекловидные остатки мозга в теле 20-летнего парня. Теперь, используя сканирующую электронную микроскопию, исследователи обнаружили крошечные сферические структуры и длинные трубчатые структуры, которые выглядят точно так же, как нейроны и их отростки, называемые аксонами.

Исследователи также использовали метод, называемый энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией, который использует рентгеновские лучи для определения химического состава материала. Они обнаружили, что образец был богат углеродом и кислородом, что указывало на то, что он был органическим. Основываясь на предыдущем исследовании, опубликованном в JAMA, в ходе которого был обнаружен ряд белковых структур в образце, исследователи сравнили эти древние белки с базой данных белков, обнаруженных в мозге человека. Они обнаружили, что все обнаруженные ими белки присутствуют в тканях мозга. Например, известно, что белок под названием ATP6VIF участвует в передаче химических веществ, известных как нейротрансмиттеры, через синапсы, промежутки между аксонами.

Петроне и его коллеги подозревают, что они, возможно, обнаружили часть спинного мозга и мозжечка этого человека, структуру мозга в основании черепа, которая участвует в движении и координации.

Находка сохранившейся мозговой ткани в археологии — редкость. Но иногда ткань мозга может существовать сотни или даже тысячи лет. Например, один 2600-летний череп, найденный в яме в северной Англии, содержит усохшие останки мозга с некоторыми целыми белками. В этом случае кислотные химические вещества из окружавшей тело глины могли остановить разложение. Мозги мамонтов также были обнаружены сохранившимися в вечной мерзлоте из-за экстремально низких температур.