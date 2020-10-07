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На донышке: золотовалютные резервы в сентябре снова снизились
Источник материала: Myfin
Так, в сентябре 2020 ЗВР потеряли еще $136,4 млн, а всего с начала года резервы страны похудели на более чем $2 млрд, достигнув рекордно низкой отметки за последние годы в $7,321 млрд.
Что это значит?
Нацбанк Беларуси объяснил снижение ЗВР плановыми выплатами по внешнему долгу в сентябре в размере $299,7 млн, а также снижением стоимости золота на внешних рынках.
Напомним, 2 октября, выступая перед депутатами парламента, премьер-министр Беларуси Роман Головченко
«Мы констатируем, что уже вторую-третью неделю потихоньку возвращаемся на траекторию спокойного функционирования финансовой системы, когда угасла волна девальвационных ожиданий, негативных настроений. Упал (в последнее время) спрос на валюту, стабилизировалась ситуация на депозитном рынке».
Статистика показывает, что ситуация в экономике пока далека от прохождения кризисных явлений.
Текст: Владимир Лужнёв
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