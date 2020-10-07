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Доллар и евро дешевеют
Источник материала: Onliner
На Белорусской валютно-фондовой бирже вчера было что-то похожее на штиль. Только евро поднимал волну и баламутил воду в корзине. При этом Нацбанк отчитался о размерах нашей казны — за сентябрь она уменьшилась только на 1,8%, что немного (особенно по сравнению с августом, когда мы потратили каждый седьмой наш вагон золота).
Доллар с утра немного подешевел — минус 0,08 копейки, курс — 2,6217.
Евро потерял 0,72 копейки и стоит 3,0836.
Российский рубль прибавил больше, чем вчера потерял, — 1,43 копейки. Его сотня торгуется по 3,3573.
Во
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На Белорусской валютно-фондовой бирже вчера было что-то похожее на штиль. Только евро поднимал волну и баламутил воду в корзине. При этом Нацбанк отчитался о...
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