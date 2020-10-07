Доллар и евро дешевеют

Источник материала: Onliner

На Белорусской валютно-фондовой бирже вчера было что-то похожее на штиль. Только евро поднимал волну и баламутил воду в корзине. При этом Нацбанк отчитался о размерах нашей казны — за сентябрь она уменьшилась только на 1,8%, что немного (особенно по сравнению с августом, когда мы потратили каждый седьмой наш вагон золота).

Доллар с утра немного подешевел — минус 0,08 копейки, курс — 2,6217.

Евро потерял 0,72 копейки и стоит 3,0836.

Российский рубль прибавил больше, чем вчера потерял, — 1,43 копейки. Его сотня торгуется по 3,3573.

Во вторник доллар прибавил 0,37 копейки и стал стоить 2,6225 рубля. Евро подорожал на 1,46 копейки, до 3,0908. Российский рубль потерял 0,63 копейки, стоил 3,343 белорусского за сотню.