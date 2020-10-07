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Хотела проскочить, а в итоге застряла надолго. Авария попала на видео (видео)

07.10.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником Longus сегодня утром стал очевидцем аварии на Долгиновском тракте в Минске. Там столкнулись два легковых автомобиля. Один водитель поворачивал из-за автобуса, другой хотел мимо этого автобуса проскочить. Оба друг друга не видели. У обоих день начался неважно.

Очевидец сообщил, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 8:00.

— Девушка не соблюдала рядность, из полосы, откуда движение разрешено только налево, хотела оказаться самой умной и проскочить прямо. Влетела в Polo с российскими номерами, — рассказал читатель.

Образовался затор, девушка могла торопиться. Перед ней в числе прочих стояли грузовик и автобус. Водитель, проехав по разметке, вырулила на соседнюю полосу, отведенную для поворота, и стала набирать скорость. Очевидно, что ни она, ни водитель Polo не видели друг друга до последнего момента: мешал автобус.

В результате ситуация на перекрестке еще больше усложнилась.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Наш читатель с ником Longus сегодня утром стал очевидцем аварии на Долгиновском тракте в Минске. Там столкнулись два легковых автомобиля. Один водитель поворачивал...
 
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