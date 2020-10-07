Сын главы Витебска отсидел в Жодино за участие в марше против Лукашенко

Источник материала: KYKY

Поздно вечером 6 октября из ИВС в Жодино вышел Филипп Зарянкин — сын мэра Витебска Вадима Зарянкина. Об этом «Нашей Ниве» рассказал сам Филипп.

Парень отсидел 13 суток за участие в в марше против инаугурации Александра Лукашенко в Минске 23 сентября. Как отреагировал на новость отец Филипп пока неизвестно.

Филипп учился в БГУ и держал свое ИП – занимался размещением рекламы в СМИ. Но в 2018 его ИП было ликвидировано, об этом узнал TUT.by.

У отца Филиппа биография богаче. Он стал председателем Витебского горисполкома 3 февраля, после того, как его кандидатуру одобрил «президент». До этого Зарянкин возглавлял областной КГК. Вот что говорил Вадим Зарянкин в интервью телеканалу «Витебск» через две недели после выборов:

«Общественно-политическую ситуацию мы меряем по своему самочувствию и самоощущению. Мы находимся в состоянии стресса. Притом – все. Не только одна сторона: чиновники, власть. Но и молодые люди [протестующие], которые «волеизъявляются» и у которых накопилось много вопросов [к власти]. Это стресс, состояние катарсиса. Наверное, в итоге будет хорошо, потому что мы услышим друг друга. Много конструктивного, много полезного».

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»