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Следы ГСМ обнаружили в пробах воды на Камчатке

07.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Криминалисты взяли пробы воды, в ней они обнаружили следы горюче-смазочных материалов. Ядовитых веществ в них нет, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

© Sputnik / Александр Пирагис
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Эксперты-криминалисты накануне провели исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно.

"Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже", - отметили в ведомстве.

Первоначальные исследования проб воды, проведенные Камчатским гидрометцентром, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу – в 2,5 раза. Исследования атмосферного воздуха загрязнения не установили.

Прокуратура Камчатского края продолжает проверку по информации о загрязнении морской воды и гибели животных на Камчатке. Ее контролирует Генеральная прокуратура. На данный момент осмотрена прибрежная территория, взяты около тысячи образцов воды, воздуха, песка, донных отложений, гидробионтов и водорослей в том числе на близлежащих полигонах – Козельском и Радыгинском. В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что внешних признаков разлива химикатов на двух военных полигонах, расположенных у места загрязнения вод, нет.

В среду Генеральная прокуратура РФ передала в СК материалы проверки загрязнения для возбуждения уголовного дела.

Что случилось?

Напомним, экологическая катастрофа произошла на Халактырском пляже полуострова на прошлой неделе, где были зафиксированы локальные выбросы погибших морских животных на берег. Специалисты гидрометеослужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа в Авачинском заливе Камчатки.

Позднее фенол и нефтепродукты были обнаружены еще на трех участках акватории Авачинского залива. Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил до конца текущей недели выяснить причины массовой гибели животных в регионе.

 
Теги: Минск
 
 
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что внешних признаков разлива химикатов на двух военных полигонах, расположенных у места загрязнения, нет.
 
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