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Следы ГСМ обнаружили в пробах воды на Камчатке
07.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Криминалисты взяли пробы воды, в ней они обнаружили следы горюче-смазочных материалов. Ядовитых веществ в них нет, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
© Sputnik / Александр Пирагис
Эксперты-криминалисты накануне
"Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже", - отметили в ведомстве.
Первоначальные исследования проб воды, проведенные Камчатским гидрометцентром, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу – в 2,5 раза. Исследования атмосферного воздуха загрязнения не установили.
Прокуратура Камчатского края продолжает проверку по информации о загрязнении морской воды и гибели животных на Камчатке. Ее контролирует Генеральная прокуратура. На данный момент осмотрена прибрежная территория, взяты около тысячи образцов воды, воздуха, песка, донных отложений, гидробионтов и водорослей в том числе на близлежащих полигонах – Козельском и Радыгинском. В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что внешних признаков разлива химикатов на двух военных полигонах, расположенных у места загрязнения вод, нет.
В среду Генеральная прокуратура РФ передала в СК материалы проверки загрязнения для возбуждения уголовного дела.
Что случилось?
Напомним,
Позднее фенол и нефтепродукты были обнаружены еще на трех участках акватории Авачинского залива. Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил до конца текущей недели выяснить причины массовой гибели животных в регионе.
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что внешних признаков разлива химикатов на двух военных полигонах, расположенных у места загрязнения, нет.
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