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Минобороны показало, как испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

07.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Запуск "Циркона" проводился с борта фрегата "Адмирал Горшков". В ролике Минобороны видно, как из пускового контейнера стартовала ракета, сделала поворот в воздухе и ушла на цель.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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По информации Генштаба РФ, ракета была наведена на цель, которая находилась в Баренцевом море. Задача была выполнена успешно, об испытаниях начальник Генштаба ВС РФ генерал Армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

"Дальность полета ракеты составила 450 километров, максимальная высота - 28 километров, время полета 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов", - уточнил генерал.

После завершения государственных испытаний "Цирконом" вооружат корабли и субмарины российского флота. Согласно планам, на вооружение ракета будет принята в 2020-21 годах. Причем ранее Путин упоминал и о разработке версии "Циркона" для наземного базирования.

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Противокорабельная крылатая ракета "Циркон" была запущена с фрегата в Белом море. Смотрите кадры испытаний, опубликованные военным ведомством.
 
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