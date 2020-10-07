Шрайбман: Штурмовать Дом правительства в Минске – примерно как штурмовать крытый Комаровский рынок

Источник материала: Ежедневник

В Минске Дом правительства (он же парламент и ЦИК) уже много лет никому не интересное здание. Даже в 2010 понадобились провокаторы, чтобы завести несколько десятков протестующих на битье стекол в этом доме.

«Многие уже написали про отличия протестов Беларуси и Кыргызстана. На поверхности лежат разная жесткость режимов, меньшая готовность их силовиков убивать и бить за интересы начальства, привычная для всех временность этого начальства, огромная роль региональных кланов в мобилизации, наконец — несколько успешных раз в собственной истории, когда улица решала, – пишет Артем Шрайбман в своем Телеграм-канале.

– Для меня интересны два других отличия, которые проявляются в коллективном бессознательном (или сознании?) протестующих. Если бы кыргызские, армянские, украинские или грузинские силовики при таком соотношении сил в обществе – окопавшаяся власть меньшинства против еженедельных 100-200 тысяч от протестного большинства – вели себя так, как ведут белорусские, то в тех странах они бы получали ответ куда жестче деанона. Их бы убивали.

То, с каким упорством белорусы отказываются от ответного насилия, – феноменально. Я не люблю слова "менталитет", потому что его как явления не существует, но за эту черту нашей массовой политической культуры я горд.

Победа через кровь, может, была бы и быстрой, но она легитимизирует именно такое отношение к идейным оппонентам на много лет вперед – вводит насилие как инструмент в обиход общества. Соблазн вернуться к стрельбе и захвату зданий еще разок или не прекращать насилие и после победы революции – отрава для устойчивой демократизации. Собственно, Кыргызстан – неплохой пример.

Второе интересное отличие нас от Кыргызстана (а заодно Молдовы, Грузии и других стран, где происходили такие восстания) – там протестующие идут брать парламент. Его захват — кульминация, это как захват столицы на войне. Дальше сопротивляться режиму почти всегда бесполезно.

Философия жеста понятна. Парламент – народный, мы – народ, вы – самозванцы, пошли вон из нашего здания. В Минске Дом правительства (он же парламент и ЦИК) уже много лет никому не интересное здание. Даже в 2010 понадобились провокаторы, чтобы завести несколько десятков протестующих на битье стекол в этом доме.

Люди не воспринимают его как свой украденный законодательный орган. Власть так давно атрофировала саму память о парламентаризме и народном представительстве, что штурмовать это здание – примерно как штурмовать крытый Комаровский рынок. Во втором хотя бы есть что перекусить».