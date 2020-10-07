Министерство внутренней безопасности США: Россия главный поставщик дезинформации

По мнению Министерства внутренней безопасности, одной из главных угроз кибербезопасности США являются действия Москвы.





«По всей вероятности, Россия является основным субъектом тайного влияния и поставщиком дезинформации и ложных сведений внутри нашей страны», — говорится, как пишет DW , в докладе «Оценка национальной угрозы. Октябрь 2020 года».

Эксперты ведомства уверены, что главной целью россиян является «укрепление своего положения и влияния в мире путем ослабления Америки как внутри страны, так и за рубежом».

Добиваясь решения этих задач, Кремль «старается сеять раздор, отвлекать, формировать общественное мнение и подрывать доверие к западным демократическим институтам и процессам».