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Министерство внутренней безопасности США: Россия главный поставщик дезинформации
Источник материала: Навiны
По мнению Министерства внутренней безопасности, одной из главных угроз кибербезопасности США являются действия Москвы.
«По всей вероятности, Россия является основным субъектом тайного влияния и поставщиком дезинформации и ложных сведений внутри нашей страны», — говорится, как пишет
Эксперты ведомства уверены, что главной целью россиян является «укрепление своего положения и влияния в мире путем ослабления Америки как внутри страны, так и за рубежом».
Добиваясь решения этих задач, Кремль «старается сеять раздор, отвлекать, формировать общественное мнение и подрывать доверие к западным демократическим институтам и процессам».
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По мнению Министерства внутренней безопасности, одной из главных угроз кибербезопасности США являются действия Москвы.
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