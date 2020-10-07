Доллар и евро падают утром 7 октября

Американская и европейская валюты сдают свои позиции утром 7 октября.





Так, евро теряет в весе 0,0075 пункта и торгуется на уровне 3,0834 белорусского рубля, а дола 0,0011 пункта — 2,6214 белорусского рубля.

А вот российский рубль набирает 0,0143 пункта — 3,3573 белорусского рубля за 100 российских.