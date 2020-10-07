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Доллар и евро падают утром 7 октября
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты сдают свои позиции утром 7 октября.
Так, евро теряет в весе 0,0075 пункта и торгуется на уровне 3,0834 белорусского рубля, а дола 0,0011 пункта — 2,6214 белорусского рубля.
А вот российский рубль набирает 0,0143 пункта — 3,3573 белорусского рубля за 100 российских.
Ранее сообщалось, что, по данным Нацбанка,
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Американская и европейская валюты сдают свои позиции утром 7 октября.
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