ЕС: Все стороны конфликта в Карабахе распространяют дезинформацию

Источник материала: АФН

Евросоюз фиксирует всплеск дезинформации с обеих сторон конфликта в Нагорном Карабахе, направленный на консолидацию аудитории каждой из сторон.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в среду на сессии в Европарламенте.

"Мы фиксируем с начала конфликта в Нагорном Карабахе всплеск дезинформации с обеих сторон конфликта в Нагорном Карабахе, направленный на консолидацию аудитории каждой из сторон. Объективная информация остается крайне ограничена, особенно в условиях приостановки работы мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе. Многие сообщения СМИ из региона должны рассматриваться с большой осторожностью, поскольку они могут быть нацелены на втягивание в конфликт иностранных игроков", - заявил он.

Боррель напрямую не упомянул в своей речи информацию о переброске Турцией в регион исламистов из Сирии, передает ТАСС.

Боррель также сообщил, что провел телефонные разговоры с главами МИД России Сергеем Лавровым и Турции Мевлютом Чавушоглу по конфликту в Нагорном Карабахе.

"К сожалению, в нынешних условиях эскалация конфликта и втягивание в него региональных игроков не может быть исключена. Я обсуждал эту ситуацию с главой МИД России, я также обсуждал эту ситуацию с министром иностранных дел Турции - двумя ключевыми региональными игроками, подчеркнув необходимость для региональных держав воздерживаться от риторики и действий, которые могут разжечь конфликт", - отметил он.