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В Беларуси госрегулирование цены на гречку продлено до конца года
Источник материала: АФН
МАРТ Беларуси своим постановлением №64 30 сентября 2020 года продлил государственное регулирование цен га речку.
«Продлить по 31 декабря 2020 г. государственное регулирование цен на крупу гречневую, реализуемую на территории Республики Беларусь», - говорится в документе.
Согласно документу, предельная максимальная оптовая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) на крупу гречневую установлена в размере 10%. При этом, предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) не должна превышать 25%.
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МАРТ Беларуси своим постановлением №64 30 сентября 2020 года продлил государственное регулирование цен га речку.
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