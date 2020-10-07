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В Беларуси госрегулирование цены на гречку продлено до конца года

07.10.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МАРТ Беларуси своим постановлением №64 30 сентября 2020 года продлил государственное регулирование цен га речку.

«Продлить по 31 декабря 2020 г. государственное регулирование цен на крупу гречневую, реализуемую на территории Республики Беларусь», - говорится в документе.

Согласно документу, предельная максимальная оптовая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) на крупу гречневую установлена в размере 10%. При этом, предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) не должна превышать 25%.

 
 
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МАРТ Беларуси своим постановлением №64 30 сентября 2020 года продлил государственное регулирование цен га речку.
 
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