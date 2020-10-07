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Власти Москвы рекомендовали частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы
Источник материала: АФН
Власти Москвы порекомендовали частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы в связи с эпидемиологической ситуацией.
Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге, передает ТАСС.
"Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах. Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования", - написал Собянин.
По его словам, чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно.
"Многие частные учебные заведения последовали этому совету", - написал Собянин.
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Власти Москвы порекомендовали частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы в связи с эпидемиологической ситуацией.
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