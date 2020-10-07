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Власти Москвы рекомендовали частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы

07.10.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Москвы порекомендовали частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы в связи с эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге, передает ТАСС.

"Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах. Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования", - написал Собянин.

По его словам, чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно.

"Многие частные учебные заведения последовали этому совету", - написал Собянин.

 
 
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Власти Москвы порекомендовали частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы в связи с эпидемиологической ситуацией.
 
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