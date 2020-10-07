Oops! Стало известно, сколько минчан не платили за коммуналку в августе

А представьте, что будет, если не заплатит всего за 1 месяц хотя бы половина граждан! А ведь это ничем нам не грозит.





Onliner.by со ссылкой на данные Единого расчетно-справочного центра В августе доля неплательщиков за услуги ЖКХ выросла примерно в 1,5 раза и составила 10,39% по городу Минску, сообщаетсо ссылкой на данные Единого расчетно-справочного центра Минска





Динамика по количеству лицевых счетов с просроченной задолженностью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выглядит следующим образом.













Информация за сентябрь 2020 года еще не актуализирована, поскольку не завершено зачисление платежей на лицевые счета. В ЕРСЦ отмечают, что наибольшее количество лицевых счетов с просроченной задолженностью приходится на периоды неоплат до трех месяцев.





myfin.by Как правило, это количество составляет 83-89% от всего количества лицевых счетов с просроченной задолженностью, пишет





Заметим, что неоплата за один месяц вообще не грозит никакими санкциями, придется "разориться" лишь на пеню, а если оплачить не всю сумму, то и вовсе так платить можно достаточно долго.





Главное, напомним, оплачивать электроэнергию, домашний телефон (если он у вас есть) и ТВ (если это вам необходимо) - эти услуги легко отключить и это могут сделать уже в первые дни после не поступившей вовремя отплаты.





Первый месяц неоплаты

За каждый день просрочки платежа неплательщику начисляется пеня в размере 0,3% задолженности. Например, если ваша задолженность за сентябрь составляет 50 рублей, то каждый день вам будут начислять по 15 копеек пени и в конце ноября она составит 4,5 рубля.

Два месяца задолженности

C 26-го числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором должна была поступить оплата, неплательщикам, имеющим задолженность по ЖКУ за два и более расчетных периодов, высылают предупреждение о приостановлении предоставления коммунальных услуг.

Это предупреждение подписывается руководителем эксплуатирующей организации, заверяется печатью.

Если должник продолжает не платить, через пять дней после получения письменного предупреждения ему отключают коммунальные услуги. При этом начинается оформление исполнительных надписей в отношении должника и членов его семьи, чтобы взыскать сумму долга у неплательщиков из зарплат, пенсий, стипендий.









Три месяца задолженности

Информация о неплательщике направляется:

в управление социальной защиты населения; в управление образования, спорта и туризма администраций районов города для принятия решений об оказании помощи в погашении задолженности многодетным семьям и семьям, имеющим несовершеннолетних детей на попечении; в РУВД (милиция тоже начинает посещать неплательщиков); по месту работы (чтобы работодатель оказал помощь во взыскании задолженности).





Задолженность на бОльший срок лучше не допускать