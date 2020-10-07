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В Гродно столкнулись мотоцикл и Renault: байкер с переломами в больнице

07.10.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы при столкновении с легковушкой в Гродно, сообщили в ГАИ.


Авария произошла 6 октября около 17.30 на улице Дубко. По информации инспекторов, 51-летний водитель Renault, начиная движение от края проезжей части, перестраивался из первой полосы в третью. В этот момент в заднюю левую часть автомобиля врезался мотоцикл Honda.

В результате ДТП 44-летний мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла 6 октября, около 17.30, на улице Дубко.
 
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