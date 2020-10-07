|
В Гродно столкнулись мотоцикл и Renault: байкер с переломами в больнице
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил травмы при столкновении с легковушкой в Гродно,
Авария произошла 6 октября около 17.30 на улице Дубко. По информации инспекторов, 51-летний водитель Renault, начиная движение от края проезжей части, перестраивался из первой полосы в третью. В этот момент в заднюю левую часть автомобиля врезался мотоцикл Honda.
В результате ДТП 44-летний мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 6 октября, около 17.30, на улице Дубко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)