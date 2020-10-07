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Соседи поблагодарили многократную чемпионку Беларуси за ее позицию
Источник материала: Tut.by
Соседи продолжают благодарить спортсменов, которые открыто выражают свою позицию после выборов. На сей раз плакат появился на подъезде многократной чемпионки Беларуси, серебряной призерки чемпионата Европы, бегуньи Светланы Куделич.
«Это Светлана Куделич. Она наша соседка […]. В конце сентября этого года была уволена со службы в МЧС, потому что подписала открытое письмо спортсменов, осуждающее насилие и фальсификации на выборах.
Светлана, мы вами гордимся! Гражданская позиция и солидарность — самое важное, что у нас сегодня есть. Спасибо!» — написано на плакате.
Напомним, Куделич подписала рапорт на увольнение из МЧС, а теперь опасается за перспективы в сборной Беларуси. «Честно скажу, рассматриваю вариант смены гражданства», —
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Они повесили благодарственный плакат на подъезде.
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