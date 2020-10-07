Соседи поблагодарили многократную чемпионку Беларуси за ее позицию

Источник материала: Tut.by

Соседи продолжают благодарить спортсменов, которые открыто выражают свою позицию после выборов. На сей раз плакат появился на подъезде многократной чемпионки Беларуси, серебряной призерки чемпионата Европы, бегуньи Светланы Куделич.



Фото: «Трибуна»

«Это Светлана Куделич. Она наша соседка […]. В конце сентября этого года была уволена со службы в МЧС, потому что подписала открытое письмо спортсменов, осуждающее насилие и фальсификации на выборах.

Светлана, мы вами гордимся! Гражданская позиция и солидарность — самое важное, что у нас сегодня есть. Спасибо!» — написано на плакате.

Напомним, Куделич подписала рапорт на увольнение из МЧС, а теперь опасается за перспективы в сборной Беларуси. «Честно скажу, рассматриваю вариант смены гражданства», — призналась Куделич в интервью SPORT.TUT.BY .