Узнали, на сколько за год в Беларуси скинули в цене топовые iPhone 11

Источник материала: Tut.by

13 октября Apple проведет презентацию , на которой покажет следующие iPhone 12. Впрочем, за год на рынке нынешние iPhone 11 и iPhone 11 Pro устареть не успели — они долго будут оставаться актуальными. Мы посмотрели, за сколько устройства продавались у нас на старте продаж и сколько стоят сейчас.





Официальный старт продаж смартфонов в Беларуси состоялся 25 октября прошлого года. Тогда «младшие» версии iPhone 11 , iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max на 64 ГБ оценивались в 2099, 2999 и 3299 рублей. По курсу на тот момент это соответствовало 922, 1317 и 1449 евро.

Сейчас устройства продаются от 2499, 3399 и 3599 рублей (у разных продавцов цены могут незначительно отличаться). Это соответствует 808, 1099 и 1164 евро. Получается, что смартфоны в пересчете на евро сбросили в цене примерно 16%, хотя в рублях и стало дороже.

Впрочем, устройства продавались и у обычных, не авторизованных продавцов (они не всегда могут предложить полноценную гарантию). Тогда за iPhone 11 просили около 1865 рублей (820 евро по курсу на тот момент), за iPhone 11 Pro — 2520 рублей (порядка 1110 евро), за iPhone 11 Pro Max — 3040 рублей (или 1340 евро). Сейчас в белорусских интернет-магазинах устройства предлагаются соответственно от 1850, 2625 и 2900 рублей (600, 850 и 940 евро). Получается, что смартфоны в пересчете на евро скинули в цене примерно 27%.

Напомним: iPhone 11 и iPhone 11 Pro оснащаются процессорами Apple A13 Bionic, сдвоенными и строенными основными камерами, а также системой разблокировки по лицам Face ID. У iPhone 11 экран с IPS-матрицей на 6,1 дюйма, в Pro-версиях используются OLED-панели на 5,8 и 6,5 дюйма. Устройства работают на операционной системе iOS 14, которую представили совсем недавно, и будут получать обновления еще как минимум несколько лет.

Ниже — больше цен iPhone 11 в белорусских интернет-магазинах: