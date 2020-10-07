ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валютный ажитоаж закончился? Сентябрь показывает, что нет

07.10.2020 11:37 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Так, белорусы в январе-сентябре купили иностранной валюты на $1550,5 млн больше, чем продали. За девять месяцев покупка валюты физлицами составила $7613,7 млн в эквиваленте, а продажа – $6063,2 млн.

При этом наличной валюты населением было куплено $4830,6 млн, а безналичной – $2783,1 млн. Продано наличной валюты за январь-сентябрь $4640,8 млн, а безналичной – $1422,3 млн.

Субъекты хозяйствования-резиденты Беларуси за девять месяцев купили инвалюты на $17,285 млрд, а продали на $15,396 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,349 млрд.

Субъекты хозяйствования-нерезиденты за этот период купили $196,2 млн, а продали $603,7 млн. Продажа инвалюты нерезидентами превысила покупку на $407,5 млн.

Что в итоге?

Чистая покупка валюты населением за январь-сентябрь составила почти $1,551 млрд. В сентябре физлицами было куплено $740,6 млн, продано – $686,1 млн. Как сообщал Myfin.bу, в августе население в связи с политической нестабильностью активно скупало валюту. Юрлица-резиденты Беларуси купили валюты за сентябрь более чем на $1,9 млрд.

Текст: Владимир Лужнёв
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валютный ажиотаж на внутреннем рынке Беларуси снизил градус, но все еще продолжается. Статистические данные Национального банка Беларуси показывают, что покупка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Служил во внутренних войсках и 10 лет отработал в тюрьме. А попал на Окрестина и умер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика