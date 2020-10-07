Валютный ажитоаж закончился? Сентябрь показывает, что нет

Источник материала: Myfin

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Так, белорусы в январе-сентябре купили иностранной валюты на $1550,5 млн больше, чем продали. За девять месяцев покупка валюты физлицами составила $7613,7 млн в эквиваленте, а продажа – $6063,2 млн.

При этом наличной валюты населением было куплено $4830,6 млн, а безналичной – $2783,1 млн. Продано наличной валюты за январь-сентябрь $4640,8 млн, а безналичной – $1422,3 млн.



Субъекты хозяйствования-резиденты Беларуси за девять месяцев купили инвалюты на $17,285 млрд, а продали на $15,396 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,349 млрд.

Субъекты хозяйствования-нерезиденты за этот период купили $196,2 млн, а продали $603,7 млн. Продажа инвалюты нерезидентами превысила покупку на $407,5 млн.

Что в итоге?