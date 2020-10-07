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Валютный ажитоаж закончился? Сентябрь показывает, что нет
Источник материала: Myfin
Так, белорусы в январе-сентябре купили иностранной
При этом наличной валюты населением было куплено $4830,6 млн, а безналичной – $2783,1 млн. Продано наличной валюты за январь-сентябрь $4640,8 млн, а безналичной – $1422,3 млн.
Субъекты хозяйствования-резиденты Беларуси за девять месяцев купили инвалюты на $17,285 млрд, а продали на $15,396 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,349 млрд.
Субъекты хозяйствования-нерезиденты за этот период купили $196,2 млн, а продали $603,7 млн. Продажа инвалюты нерезидентами превысила покупку на $407,5 млн.
Что в итоге?
Чистая покупка валюты населением за январь-сентябрь составила почти $1,551 млрд. В сентябре физлицами было куплено $740,6 млн, продано – $686,1 млн. Как
Текст: Владимир Лужнёв
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