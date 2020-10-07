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Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Источник материала: Onliner
Сегодня решаем, кто получит тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется тому, кто наберет максимальное количество голосов, а вручит его наш спонсор —
Минчане создали скандинавский хюгге в обычной панельке
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Перебрались в Минск из Фаниполя и сделали классный ремонт в старой хрущевке
В начале 2020-го Анастасия с супругом решила поменять квартиру в Фаниполе на квартиру в Минске — устали ежедневно наматывать десятки километров, чтобы попасть на работу. В марте семья получила ключи от двухкомнатной квартиры в хрущевке и принялась за ремонт. Сегодня можно
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В этой статье наша читательница Анастасия
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Сегодня решаем, кто получит тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется тому, кто наберет максимальное количество голосов, а вручит...
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