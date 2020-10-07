ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?

07.10.2020 11:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня решаем, кто получит тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется тому, кто наберет максимальное количество голосов, а вручит его наш спонсор — торговый центр «Ленинград». Вспоминаем последние публикации и делаем выбор. Но на этом мы не заканчиваем, и у вас еще есть все шансы принять участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

Минчане создали скандинавский хюгге в обычной панельке

Этот сезон открывал наш читатель Антон, создавший вместе с супругой на «панельных» метрах атмосферу скандинавского хюгге: «Этой статьей я хотел бы показать, в какие суммы выливается ремонт, в котором ни вам, ни вашим родным не придется переодеваться в строительную робу. Таким образом, мы не просто сохраняем правильный экономический порядок вещей в нашей стране, но и бережем здоровье, нервы и время».

Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?

Перебрались в Минск из Фаниполя и сделали классный ремонт в старой хрущевке

В начале 2020-го Анастасия с супругом решила поменять квартиру в Фаниполе на квартиру в Минске — устали ежедневно наматывать десятки километров, чтобы попасть на работу. В марте семья получила ключи от двухкомнатной квартиры в хрущевке и принялась за ремонт. Сегодня можно посмотреть, что из этого получилось.

Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?

Квартира для мамы с папой. Отремонтировали «уставшую» «однушку» всего за 13,5 тысячи рублей

В этой статье наша читательница Анастасия рассказывала, как можно привести в порядок старенькую квартиру за относительно небольшие деньги. «Квартира площадью 32 квадратных метра приобреталась для родителей — пожилой пары. В исходных данных имели: небольшая прихожая, маленькая гардеробная, совмещенный санузел, кухня и комната с альковом — все без ремонта. После приобретения бюджет не позволял воплощать нескромные дизайнерские идеи и задумки, поэтому пришлось принять реальность и работать с тем, что есть», — писала Анастасия.

Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?

Парень отремонтировал старый чердак. У него ушло 2600 рублей и три года

Олегу 21 год. В своей истории молодой человек рассказывал о том, как воплотил в жизнь свою мечту о собственном укромном местечке. После окончания университета парень начал приводить в порядок захламленный чердак на даче и сделал действительно атмосферный уголок.

Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Какая история вам понравилась больше?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня решаем, кто получит тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется тому, кто наберет максимальное количество голосов, а вручит...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС: Все стороны конфликта в Карабахе распространяют дезинформацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика