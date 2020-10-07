Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?

Источник материала: Onliner

Сегодня решаем, кто получит тысячу рублей за лучшую историю о ремонте и экономии. Приз достанется тому, кто наберет максимальное количество голосов, а вручит его наш спонсор — торговый центр «Ленинград». Вспоминаем последние публикации и делаем выбор. Но на этом мы не заканчиваем, и у вас еще есть все шансы принять участие. Свои материалы присылайте на dm@onliner.by.

Минчане создали скандинавский хюгге в обычной панельке

Этот сезон открывал наш читатель Антон, создавший вместе с супругой на «панельных» метрах атмосферу скандинавского хюгге: «Этой статьей я хотел бы показать, в какие суммы выливается ремонт, в котором ни вам, ни вашим родным не придется переодеваться в строительную робу. Таким образом, мы не просто сохраняем правильный экономический порядок вещей в нашей стране, но и бережем здоровье, нервы и время».

















Перебрались в Минск из Фаниполя и сделали классный ремонт в старой хрущевке

В начале 2020-го Анастасия с супругом решила поменять квартиру в Фаниполе на квартиру в Минске — устали ежедневно наматывать десятки километров, чтобы попасть на работу. В марте семья получила ключи от двухкомнатной квартиры в хрущевке и принялась за ремонт. Сегодня можно посмотреть , что из этого получилось.

















Квартира для мамы с папой. Отремонтировали «уставшую» «однушку» всего за 13,5 тысячи рублей

В этой статье наша читательница Анастасия рассказывала , как можно привести в порядок старенькую квартиру за относительно небольшие деньги. «Квартира площадью 32 квадратных метра приобреталась для родителей — пожилой пары. В исходных данных имели: небольшая прихожая, маленькая гардеробная, совмещенный санузел, кухня и комната с альковом — все без ремонта. После приобретения бюджет не позволял воплощать нескромные дизайнерские идеи и задумки, поэтому пришлось принять реальность и работать с тем, что есть», — писала Анастасия.

















Парень отремонтировал старый чердак. У него ушло 2600 рублей и три года

Олегу 21 год. В своей истории молодой человек рассказывал о том, как воплотил в жизнь свою мечту о собственном укромном местечке. После окончания университета парень начал приводить в порядок захламленный чердак на даче и сделал действительно атмосферный уголок.

















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