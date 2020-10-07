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Перелетел бордюр, проломил бетонный забор — трудно представить худший старт с парковки

07.10.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О курьезной аварии, которая произошла на днях в Минске, корреспонденту Onliner рассказал наш читатель с ником ЧёрноеМоре. С парковки отъезжал водитель Kia. Но вместе того, чтобы аккуратно сдать назад, он рванул вперед — есть предположение, что мог перепутать педали. Машина сорвалась с места и протаранила бетонный забор хлебозавода.

ДТП случилось в выходной день, в воскресенье, на парковке, что расположена на улице Киселева, рядом с пересечением с улицей Кропоткина, где церковь.

— Автомобиль трогался с места, но вместо того, чтобы сдать назад, газанул и перелетел через бордюр, — рассказал наш читатель. — В итоге снес два пролета забора хлебозавода.

Перелетел бордюр, проломил бетонный забор — трудно представить худший старт с парковки

Шутить не надо — за рулем был мужчина. После ДТП он и представитель хлебозавода дожидались сотрудников ГАИ.

— Возможно, водитель газ с тормозом перепутал, — озвучивает самую очевидную версию собеседник.

По неподтвержденной информации, серьезно в инциденте никто не пострадал, если не брать в расчет забор. Автомобиль также наверняка без механических повреждений не остался, хотя, судя по фото, все не так плачевно, как могло бы показаться.

— Kia Mohave — крепкая тачка, — приходит к выводу наш читатель.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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О курьезной аварии, которая произошла на днях в Минске, корреспонденту Onliner рассказал наш читатель с ником ЧёрноеМоре. С парковки отъезжал водитель Kia. Но вместе...
 
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