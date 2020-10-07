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Популярность iPhone среди подростков в США достигла рекорда

07.10.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новое исследование компании Piper Sandler показало рекордную популярность iPhone среди американской молодежи, сообщает Apple Insider. Смартфоном от Apple владеют 86% подростков — это на один процент больше весеннего показателя, причем показатель стал рекордным. Средний возраст опрошенных составил 15,8 года.

Исследование включало опрос 9800 подростков в 48 штатах. 89% респондентов отметили, что следующим их смартфоном будет iPhone (+1% к весеннему опросу). Популярность Apple Watch значительно ниже: 25% владеют умными часами Apple, а намерение купить Apple Watch снизилось с 17% до 16%.

На 13 октября Apple назначила презентацию новых продуктов. Ожидается свежая линейка iPhone с поддержкой 5G.

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Новое исследование компании Piper Sandler показало рекордную популярность iPhone среди американской молодежи, сообщает Apple Insider. Смартфоном от Apple владеют 86% подростков —...
 
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