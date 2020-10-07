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Популярность iPhone среди подростков в США достигла рекорда
Источник материала: Onliner
Новое исследование компании Piper Sandler показало рекордную популярность
Исследование включало опрос 9800 подростков в 48 штатах. 89% респондентов отметили, что следующим их смартфоном будет iPhone (+1% к весеннему опросу). Популярность
На 13 октября Apple назначила презентацию новых продуктов. Ожидается свежая линейка iPhone с поддержкой 5G.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Новое исследование компании Piper Sandler показало рекордную популярность iPhone среди американской молодежи, сообщает Apple Insider. Смартфоном от Apple владеют 86% подростков —...
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