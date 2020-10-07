Профсоюз сообщил, сколько рабочие «АвтоВАЗа» зарабатывают в месяц

Источник материала: Onliner

В VK-группе «Нетипичный АвтоВАЗ» узнали среднюю зарплату на основном заводе Lada в Тольятти. «В среднем по больнице» там зарабатывают в месяц 41 867 рублей. Это 536 долларов по актуальному курсу.

Данные были получены у профсоюза по результатам первого полугодия 2020 года без учета вычета налогов (т. е. на руки рабочие получили меньше). Средняя зарплата в Тольятти в целом ниже — 35,2 тыс. рублей (до вычета налогов).

Указанная сумма по заводу Lada включает зарплаты рабочих, руководства и офисных сотрудников «АвтоВАЗа». Эксперты Drom отмечают, что годом ранее на «АвтоВАЗе» платили меньше — в среднем 38 972 рубля. Но по итогам 2018-го этот показатель достигал 41 500 рублей, то есть за полтора года уровень достатка сотрудников в валютном эквиваленте только ухудшился (в декабре 2018-го доллар стоил 69 рублей, сейчас — 78, не стоит забывать и про инфляцию, которая, по официальным данным, с января 2019-го по август текущего года составила 6%).

По информации зампреда независимой профсоюзной организации АвтоВАЗа «Единство» Леонида Емшанова, средняя зарплата именно рабочего персонала на «АвтоВАЗе» составляет 30 000 рублей, при этом после вычета налогов, взносов и затрат на питание она сокращается до 25 000. По состоянию на начало 2020 года на автомобильном заводе в Тольятти работало около 35 000 человек.