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Профсоюз сообщил, сколько рабочие «АвтоВАЗа» зарабатывают в месяц
Источник материала: Onliner
В VK-группе «Нетипичный АвтоВАЗ» узнали среднюю зарплату на основном заводе Lada в Тольятти. «В среднем по больнице» там зарабатывают в месяц 41 867 рублей. Это 536 долларов по актуальному курсу.
Данные были получены у профсоюза по результатам первого полугодия 2020 года без учета вычета налогов (т. е. на руки рабочие получили меньше). Средняя зарплата в Тольятти в целом ниже — 35,2 тыс. рублей (до вычета налогов).
Указанная сумма по заводу Lada включает зарплаты рабочих, руководства и офисных сотрудников «АвтоВАЗа». Эксперты
По информации зампреда независимой профсоюзной организации АвтоВАЗа «Единство» Леонида Емшанова, средняя зарплата именно рабочего персонала на «АвтоВАЗе» составляет 30 000 рублей, при этом после вычета налогов, взносов и затрат на питание она сокращается до 25 000. По состоянию на начало 2020 года на автомобильном заводе в Тольятти работало около 35 000 человек.
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В VK-группе «Нетипичный АвтоВАЗ» узнали среднюю зарплату на основном заводе Lada в Тольятти. «В среднем по больнице» там зарабатывают в месяц 41 867 рублей. Это 536...
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