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Профсоюз сообщил, сколько рабочие «АвтоВАЗа» зарабатывают в месяц

07.10.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В VK-группе «Нетипичный АвтоВАЗ» узнали среднюю зарплату на основном заводе Lada в Тольятти. «В среднем по больнице» там зарабатывают в месяц 41 867 рублей. Это 536 долларов по актуальному курсу.

Данные были получены у профсоюза по результатам первого полугодия 2020 года без учета вычета налогов (т. е. на руки рабочие получили меньше). Средняя зарплата в Тольятти в целом ниже — 35,2 тыс. рублей (до вычета налогов).

Указанная сумма по заводу Lada включает зарплаты рабочих, руководства и офисных сотрудников «АвтоВАЗа». Эксперты Drom отмечают, что годом ранее на «АвтоВАЗе» платили меньше — в среднем 38 972 рубля. Но по итогам 2018-го этот показатель достигал 41 500 рублей, то есть за полтора года уровень достатка сотрудников в валютном эквиваленте только ухудшился (в декабре 2018-го доллар стоил 69 рублей, сейчас — 78, не стоит забывать и про инфляцию, которая, по официальным данным, с января 2019-го по август текущего года составила 6%).

По информации зампреда независимой профсоюзной организации АвтоВАЗа «Единство» Леонида Емшанова, средняя зарплата именно рабочего персонала на «АвтоВАЗе» составляет 30 000 рублей, при этом после вычета налогов, взносов и затрат на питание она сокращается до 25 000. По состоянию на начало 2020 года на автомобильном заводе в Тольятти работало около 35 000 человек.

LADA Vesta I SW, 2019 г.в., 80 000 км
серебристый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
23 603 р.
9000$ / 7636€
LADA Priora I, 2012 г.в., 172 000 км
серебристый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
6556 р.
2500$ / 2121€
LADA Granta I, 2014 г.в., 120 000 км
черный, лифтбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
11 460 р.
4370$ / 3708€
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В VK-группе «Нетипичный АвтоВАЗ» узнали среднюю зарплату на основном заводе Lada в Тольятти. «В среднем по больнице» там зарабатывают в месяц 41 867 рублей. Это 536...
 
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