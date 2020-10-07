Пьяный водитель пытался уйти от погони. Приговор суда (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В начале июля в Волковыске преследование Renault Megane Scenic закончилось стрельбой. По информации МВД, пьяный 26-летний водитель пытался уехать от милиции, в результате чего один из сотрудников оказался на капоте. После этого был открыт огонь по колесам. Было опубликовано видео фрагмента преследования. На днях же стало известно о суде по этому делу.

«Сотрудники ГАИ подали знак об остановке водителю, тот проигнорировал команду и увеличил скорость, — сообщали в МВД в день происшествия. — В процессе преследования с включенными маячками красного и синего цвета автомобилисту предлагали остановиться. К погоне подключился экипаж „Охраны“. В какой-то момент машина остановилась. Один из сотрудников попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно поехал. Милиционер оказался на капоте. Тогда сотрудники Департамента охраны несколько раз выстрелили по колесам».

Водитель был задержан, в результате применения оружия никто не пострадал, отмечали в МВД.

И вот недавно состоялся суд. Сообщается, мужчина был неоднократно судим, в том числе за угон, нетрезвую езду, а обвиняли его по четырем статьям: ч. 2 ст. 214, ч. 2 ст. 317-1, ст. 364, ст. 417 УК — за повторный угон, пьяное вождение в течение года после административного взыскания (повторно), насилие в отношении сотрудника ОВД, неисполнение приговора суда о лишении прав.

«После отбытия в июне 2018 года наказания в виде лишения свободы за управление ТС в состоянии опьянения мужчина был поставлен на учет, был предупрежден об уголовной ответственности, — сообщает Верховный суд. — Однако он уклонился от исполнения приговора суда, совершил угон и управлял авто в состоянии опьянения».

На суде выяснились подробности: «Использовал ключ от замка зажигания автомобиля, оставленного ему для ремонта. Не имел разрешения собственника на управление автомобилем, не имел права на управление транспортными средствами. Обвиняемый неправомерно, без цели хищения завладел машиной, после чего совершил на ней поездку по городу. Выпил спиртное и, будучи в состоянии опьянения, управлял авто на улицах Волковыска, был задержан сотрудниками ГАИ. Позже его доставили в больницу, но от прохождения освидетельствования он отказался.

Водитель пытался скрыться от сотрудников, двигаясь на автомобиле задним ходом. На неоднократные законные требования сотрудников не подчинился, тем самым оказал им злостное неповиновение. После того как машина под его управлением была заблокирована служебными автомобилями, он резко начал движение вперед и влево, используя автомобиль как средство совершения преступления, умышленно совершил наезд на инспектора. Сотрудника подбросило на капот и лобовое стекло, в таком положении он проехал некоторое расстояние, ему были причинены телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья. Во время движения инспектор сумел проникнуть через правую переднюю дверь в салон двигающегося автомобиля, извлечь ключи из замка зажигания».

Мужчина был признан виновным по всем четырем статьям УК РБ. Путем частичного сложения наказаний ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 9 месяцев в колонии строгого режима с лишением прав на 5 лет, со штрафом в 249 рублей 42 копейки. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на сумму более 2000 рублей. К осужденному применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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