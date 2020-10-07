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МАРТ продлевает регулирование цен на гречку. Их держат с прошлого октября

07.10.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство антимонопольного регулирования и торговли решило продолжить регулировать цены на гречневую крупу. Изначально постановление об ограничении торговой надбавки было издано еще 29 октября 2019 года. Теперь эта тактика продлевается до 31 декабря.

Напомним, год назад Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о введении временного ценового регулирования на крупу гречневую путем предельной торговой надбавки в 25%. И объяснило, что таким образом борются с завышением цен.

На этот раз постановлением от 30 сентября №64 (опубликовано вчера, 6 октября) продлевается до 31 декабря госрегулирование цен на этот продукт. В частности:

  • продолжает действовать предельная оптовая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) — 10%;
  • максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой) к отпускной цене — 25%.

Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли решило продолжить регулировать цены на гречневую крупу. Изначально постановление об ограничении...
 
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