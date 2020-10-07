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МАРТ продлевает регулирование цен на гречку. Их держат с прошлого октября
Источник материала: Onliner
Министерство антимонопольного регулирования и торговли решило продолжить регулировать цены на гречневую крупу.
Напомним, год назад Министерство антимонопольного регулирования и торговли
На этот раз постановлением от 30 сентября №64 (опубликовано вчера, 6 октября) продлевается до 31 декабря госрегулирование цен на этот продукт. В частности:
Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли решило продолжить регулировать цены на гречневую крупу. Изначально постановление об ограничении...
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